Nhiều bạn trẻ háo hức xem phim để có cơ hội hòa mình vào chuyến lưu diễn quy mô lớn nhất sự nghiệp của nữ ca sĩ - nhạc sĩ với chi phí rẻ và dễ dàng hơn nhiều so với việc đi xem concert The Eras Tour. Chỉ sau một giờ mở bán sớm, hơn 13.000 vé đã có chủ. "Taylor Swift: The Eras Tour" ra rạp toàn cầu ngày 13-10 và được chiếu tại Việt Nam từ ngày 3-11 đến 26-11, có giá 198.900 đồng/vé thường và 231.300 đồng/vé IMAX. Giá đội ngũ của Taylor Swift quy định với con số ý nghĩa theo năm sinh của Taylor (1989). Bộ phim tài liệu âm nhạc này cháy vé khắp nơi. Các suất chiếu IMAX hết vé rất nhanh cho thấy sức ảnh hưởng sâu rộng của cô.

Người hâm mộ hào hứng khoe những chiếc vé xem bộ phim tài liệu âm nhạc của Taylor Swift

“Taylor Swift: The Eras Tour” ghi lại bao khoảnh khắc đáng nhớ sau hậu trường và các màn trình diễn độc đáo của Taylor Swift trong chuyến lưu diễn “The Eras Tour”

Với thời lượng 2 giờ 48 phút, phim được xếp lịch chiếu vào 4 ngày cuối của tuần. Taylor Swift đã yêu cầu các rạp phim không chiếu trong 3 ngày đầu của tuần để những người hâm mộ trẻ tuổi có thời gian làm bài tập về nhà. Đặc biệt, người xem có thể hát cùng cô và dùng lightstick (que phát sáng để cổ vũ) như đang tham dự concert trực tiếp.