Hôm nay, 12-3, chương trình "Đưa trường học đến thí sinh" - lần 22 năm 2023 do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra tại Trường THPT TP Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng. Chương trình được Đài PT-TH Sóc Trăng truyền hình trực tiếp từ lúc 8 giờ.



Học sinh Sóc Trăng tiếp cận hướng nghiệp, tuyển sinh tốt

Trước thềm buổi tư vấn, các chuyên gia trong ban tư vấn lưu ý kỳ tuyển sinh năm 2023, bên cạnh phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT được các trường ĐH và CĐ sử dụng, thí sinh còn có nhiều cơ hội xét tuyển vào các trường ĐH theo các phương thức xét tuyển khác như xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP HCM, ĐHQG Hà Nội và kỳ thi đánh giá năng lực của các trường ĐH khác. Bên cạnh đó, thí sinh có thể xét tuyển bằng kết quả học bạ; xét tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế kết hợp với kết quả học bạ, kết quả thi tốt nghiệp THPT…

TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng Ban Công tác sinh viên - ĐHQG TP HCM, cho biết năm 2022, tỉ lệ tốt nghiệp THPT của tỉnh Sóc Trăng là 99,24%, cao hơn mức bình quân cả nước. Toàn tỉnh có 24 trường đạt tỉ lệ đỗ tốt nghiệp 100% (năm 2021 là 27 trường); điểm trung bình các tổ hợp xét tuyển phổ biến, bài thi tổ hợp đều thấp hơn so với điểm trung bình của cả nước và khu vực. Điểm trung bình các môn đều ở vị trí không cao so với cả nước. Tỉ lệ thí sinh chọn bài thi khoa học tự nhiên là 30,7%, thấp hơn so với tỉ lệ thí sinh chọn bài thi khoa học xã hội 69,3%. Xu thế này cũng giống tình hình chung của cả nước. Tuy nhiên, tỉ lệ chọn bài thi khoa học tự nhiên thấp hơn so bình quân cả nước (36,5%) và khu vực đồng bằng sông Cửu Long (39,8%).

Với phương thức dựa vào điểm thi đánh giá năng lực do ĐHQG TP HCM tổ chức, có gần 500 thí sinh đã tham dự với mức điểm trung bình có vị trí cao hơn so với kết quả thi tốt nghiệp THPT. Thí sinh đã chọn phương thức tuyển sinh theo sức học của mình, điều này cho thấy công tác hướng nghiệp, thông tin tuyển sinh được học sinh tỉnh Sóc Trăng tiếp cận rất tốt. Công tác hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh cần được tiếp tục phát huy.

Cần chú trọng nhu cầu của địa phương

Theo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Sóc Trăng đến năm 2020 thì tỉ trọng các ngành nông nghiệp - công nghiệp, xây dựng - dịch vụ trong cơ cấu GDP tương ứng chiếm 28% - 34,2% - 37,8%; cơ cấu lao động theo các khu vực nông nghiệp - công nghiệp - dịch vụ đạt 36% - 30,4% - 33,6%. Dự kiến đến năm 2025, chuyển dịch theo hướng gia tăng tỉ trọng nông nghiệp trong cơ cấu GDP (cơ cấu GDP là tỉ lệ phần trăm của 3 khu vực nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ), cụ thể là 37% - 33% - 26%.

Ngoài ra, theo quy hoạch, đến cuối giai đoạn 2021 - 2025, tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, tỉ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ là 30%. Tỉ lệ lao động đang làm việc so với tổng số lao động trong độ tuổi là 85%. Một số ngành nghề có nhu cầu cao tại địa phương trong thời gian tới: nông nghiệp công nghệ cao (ví dụ: công nghiệp chế biến nông sản, thủy sản thực phẩm); khoa học sức khỏe; quản lý năng lượng, công nghệ kỹ thuật năng lượng; lĩnh vực nông nghiệp; logistics và quản lý chuỗi cung ứng (phục vụ cho hệ thống sản xuất nông nghiệp lớn, vừa, và nhỏ); viễn thông - công nghệ thông tin, tài chính - ngân hàng, du lịch; công nghiệp cơ khí, thiết bị điện, điện tử; công nghiệp hóa chất, sản phẩm hóa chất; công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng và khai thác; công nghiệp may mặc, giày dép; thương mại và du lịch…

TS Lê Thị Thanh Mai lưu ý học sinh cần cân nhắc kỹ năng lực học tập, mục tiêu nghề nghiệp và hoàn cảnh bản thân để chọn trình độ học, nơi học phù hợp. Đồng thời, cần chú ý thêm các phương thức tuyển sinh khác để chọn ngành đúng sở thích nghề nghiệp, năng lực và nhu cầu địa phương nói riêng và Việt Nam nói chung.

Háo hức chờ đón chương trình khai mạc Hơn 1.200 học sinh tỉnh Sóc Trăng và thầy cô giáo làm công tác hướng nghiệp của tỉnh nhà háo hức chờ tham dự chương trình khai mạc "Đưa trường học đến thí sinh" năm 2023 tại Trường THPT TP Sóc Trăng. Ban tư vấn chương trình gồm: PGS-TS Nguyễn Thu Thủy, Vụ trưởng Vụ Giáo dục ĐH - Bộ GD-ĐT; TS Dương Tôn Thái Dương, Phó trưởng Ban Phụ trách Ban Đào tạo - ĐHQG TP HCM; TS Lê Trung Đạo, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Marketing; TS Nguyễn Văn Cương, Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa - ĐH Cần Thơ; TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP HCM; TS Lê Văn Vinh, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin - Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM; thầy Nguyễn Đỗ Tùng, Giám đốc Trung tâm Tư vấn tuyển sinh - Trường ĐH Văn Hiến; ThS Cao Quảng Tư - Giám đốc tuyển sinh Trường ĐH Quốc tế Sài Gòn; TS Nguyễn Đình Khiêm - Phó trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành; ThS - dược sĩ chuyên khoa I Nguyễn Ngọc Hênh, Phó Hiệu trưởng Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn; ThS Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên và Quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Cửu Long. Trong chương trình này, các thành viên ban tư vấn sẽ cung cấp cho thí sinh toàn cảnh thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2023; chiến lược chọn nghề, chọn ngành, chọn trường và giải đáp thắc mắc về công tác hướng nghiệp cho giáo viên THPT.