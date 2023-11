PGS-TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐH Quốc tế, phát biểu khai mạc

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS-TS Đinh Đức Anh Vũ, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường ĐH Quốc tế, cho biết thông qua các hoạt động, nhà trường mong muốn thúc đẩy việc phát triển các giải pháp chuyển đổi số, giải pháp công nghệ và đổi mới sáng tạo trong cuộc sống, đặc biệt là khu vực giáo dục. Bên cạnh đó, trường cũng hi vọng sẽ truyền cảm hứng khởi nghiệp trong cộng đồng, gắn kết chặt chẽ giữa nhà trường với cựu sinh viên và các doanh nghiệp đối tác, từ đó, tạo tiền đề hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo mang bản sắc riêng của trường.

Tuần lễ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số diễn ra chuỗi hoạt động cung cấp kiến thức về chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững trong sinh viên. Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra tọa đàm "Thực phẩm bền vững - Food for all, all for food" với những vấn đề xoay quanh việc nâng cao nhận thức về sử dụng thực phẩm một cách hiệu quả, chống lãng phí thực phẩm; vai trò của sinh viên, viên chức người lao động nhà trường trong việc cân bằng dinh dưỡng đủ và đúng, tránh lãng phí thực phẩm.

Ông Nguyễn Tuấn Khởi, Nhà sáng lập The Sharing Group, cho biết thiên tai, chiến tranh, chênh lệch giàu nghèo… khiến cho nạn đói diễn ra ở nhiều nơi nhưng lại có nghịch lý là thực phẩm làm ra được dùng cho con người nhưng vì nhiều lý do khác nhau đang bị bỏ đi rất nhiều, chiếm khoảng 50% lượng rác thải mỗi ngày trên toàn cầu. Điều này khiến cho môi trường đang bị ô nhiễm trầm trọng. Vấn đề đưa thực phẩm đến những người khó khăn cần sự chung tay giải quyết thông qua những dự án đổi mới sáng tạo, bằng công nghệ…

Tại "Tuần lễ Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số" 2023 còn diễn ra các hoạt động khác như hội thảo "Kiến thức nền tảng về công nghệ Blockchain, Web3, Metaverse cho giới trẻ" nhằm cung cấp các kiến thức nền tảng về các công nghệ hiện đại cho sinh viên; Tập huấn "Kỹ năng sử dụng Chatbot AI" cung cấp những kiến thức, hiểu biết cơ bản cho sinh viên về trí tuệ nhân tạo (AI), nâng cao ý thức về tầm quan trọng của việc học hỏi và rèn luyện các kỹ năng số cần thiết...

Tuần lễ diễn ra từ ngày 28-11 đến ngày 1-12-2023.