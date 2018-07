Lạng Sơn rà roát điểm thi cao bất thường của 35 thí sinh tự do thuộc Tiểu đoàn CSCĐ

19/07/2018 08:56

Bản danh sách gồm 35 thí sinh tự do có điểm cao bất thường tại Lạng Sơn lan truyền trên mạng mấy hôm nay đã khiến dư luận tiếp tục dậy sóng vì nghi ngờ có tiêu cực thi cử.

Theo bảng điểm này, mỗi thí sinh đều được ưu tiên cộng thêm 2,75 điểm vào số điểm tổng của 3 môn toán, ngữ văn và lịch sử. Từ đó, tổng điểm thi của các thí sinh này nâng lên từ 24 lên đến xấp xỉ 28 điểm.



Sở GD-ĐT Lạng Sơn rà soát điểm thi cao bất thường của thí sinh tự do

Thống kê cho thấy số lượng điểm trên 8 và 9 tại 2 môn ngữ văn và lịch sử cao đột biến khiến nhiều người không khỏi nghi ngờ. Điều đáng nói, với môn ngữ văn, trong danh sách này có tới 5 thí sinh đạt điểm 9. Trong khi đó, theo phổ điểm môn ngữ văn được công bố thì chỉ có 1.706 thí sinh trên cả nước đạt điểm 9.



Được biết, trong số 35 thí sinh có điểm cao bất thường trên, có những học sinh lực học rất bình thường và hầu hết các thí sinh này đều sinh năm 1994 - 1997 trong khi các thí sinh tham dự thi THPT quốc gia năm nay thường là thí sinh sinh năm 2000.

Ông Trần Quốc Tuấn, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lạng Sơn, cho biết 35 thí sinh nói trên là thí sinh tự do nên bố trí thi tại điểm Trường THPT Chu Văn An và các thí sinh tự do này đều thuộc Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) số 2, thuộc Trung đoàn CSCĐ Đông Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Không chỉ dừng lại ở danh sách này, phụ huynh và thí sinh ở Lạng Sơn còn tỏ ra bức xúc vì nhiều thí sinh chỉ có học lực trung bình nhưng lại có những điểm số rất đẹp, đặc biệt các môn thi trắc nghiệm để xét tuyển đạt điểm gần như tuyệt đối. Trong số này, dư luận phụ huynh và học sinh chú ý nhất là trường hợp em Ngô N.H. (sinh ngày 5-2-2000, số báo danh: 1000xxxx). Em này sở hữu một bảng điểm gây sốc gồm toán 9.0, văn 8,73, sử 1,75, địa 4.50, GDCD 5.50, tiếng Anh 9,40.

Em H. được coi thuộc top học sinh không chuyên (hay cách gọi khác là "lớp nhô") của Trường THPT chuyên Chu Văn An (Lạng Sơn). Nghĩa là, em H. không đậu vào lớp chính khóa đầu vào của nhà trường nhưng sau đó đặc cách cùng một số em khác tạo thành một "lớp nhô". Trong quá trình học tập, nhất là lớp cuối cấp, H. có học lực trung bình, kết quả thi thử của em này cũng không cao. Vì vậy, khi em H. có kết quả tốt nghiệp THPT 2018 cao ngất ở những môn xét tuyển khối D, rất nhiều người đã nghi ngờ về độ trung thực của kết quả này.

Bà Phan Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Chu Văn An, nơi em H. theo học, cũng xác nhận em H. trong 3 năm học tại trường đều thuộc học lực trung bình khá; không có gì nổi trội và không tham gia bất kỳ cuộc thi học sinh giỏi nào của nhà trường. Ngoài em H., thống kê dữ liệu thi cho thấy nhiều trường hợp khác ở Trường THPT chuyên Chu Văn An, Trường THPT Việt Bắc (TP Lạng Sơn) có những điểm thi "đẹp" đến bất ngờ.

Ngày 18-7, ông Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi THPT quốc gia 2018 tỉnh Lạng Sơn, cho hay lãnh đạo tỉnh đã chỉ đạo Sở GD-ĐT Lạng Sơn tiến hành rà soát lại toàn bộ quy trình chấm thi, nhập, công bố kết quả trong kỳ thi của các trường hợp thí sinh trong công an đi nghĩa vụ dự thi. "Quan điểm của chúng tôi là phải làm rõ ràng, công khai, khách quan. Sau khi sở tiến hành rà soát xong, tôi sẽ trực tiếp rà soát lại một lần nữa đối với các trường hợp này" - ông Thiệu khẳng định.

Trong ngày 18-7, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ đã ký quyết định thành lập tổ công tác xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Lạng Sơn, Sơn La.

Yến Anh