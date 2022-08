Để giúp thí sinh tăng cơ hội trúng tuyển vào trường ĐH yêu thích, các chuyên gia tuyển sinh đưa ra nhiều lời khuyên "vàng". PGS-TS Nguyễn Phong Điền, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, nhấn mạnh năm nay số lượng nguyện vọng không hạn chế, do đó hãy đặt nguyện vọng của mình yêu thích nhất, ưu tiên theo thứ tự từ trên xuống. Không nên ưu tiên đưa những ngành chắc chắn đỗ lên nguyện vọng 1 hay 2 bởi nó sẽ làm giảm quyền lợi của các em. Hãy ưu tiên đưa lên trên những nguyện vọng các em ưa thích, có sở trường và năng lực tốt nhất. Nếu nguyện vọng phía trên bị trượt thì không ảnh hưởng đến các nguyện vọng bên dưới. Bên cạnh đó, thí sinh cần tìm hiểu thêm về quy chế của các trường vì có những trường sẽ đưa ra một số tiêu chí phụ cần lưu ý khi xét tuyển. "Thời gian này, thí sinh cũng cần tìm hiểu các kênh tư vấn chuyên sâu từ các chuyên gia, các trường ĐH mình dự kiến đăng ký để có thể tìm hiểu về ngành, nghề và đặt nguyện vọng sao cho phù hợp" - PGS Nguyễn Phong Điền nhắc nhở.



Trong khi đó, PGS-TS Hà Văn Huân, Trưởng Phòng Đào tạo Trường ĐH Lâm Nghiệp, tư vấn thí sinh nên căn cứ vào sở thích, số điểm, năng lực của bản thân để sắp xếp và đăng ký nguyện vọng. "Các em nên đặt nguyện vọng 1 là ngành, trường mình mong muốn. Còn những nguyện vọng đã được tuyển thẳng có thể xếp sau. Đối với những thí sinh trúng tuyển sớm nhưng chưa phải là nguyện vọng vào trường, ngành mình mong muốn nhất thì khi dùng điểm thi THPT để xét tuyển cần cân nhắc thật kỹ để đăng ký, sắp xếp vị trí nguyện vọng sao cho phù hợp với sở thích, năng lực và mong muốn của bản thân. Trong Quy chế tuyển sinh mà Bộ GD-ĐT ban hành, thí sinh trúng tuyển sớm không bắt buộc phải xác nhận nhập học" - PGS Hà Văn Huân cho hay.

PGS-TS Bùi Đức Triệu cho rằng thí sinh cần lưu ý kết quả học tập so với yêu cầu của trường mà mình dự định đăng ký xét tuyển, tham khảo điểm trúng tuyển của một số năm trước so với kết quả học tập của mình, đặc biệt lưu ý các điều kiện, tiêu chuẩn của trường. Thí sinh cần tìm hiểu kỹ mình thích ngành nào và lý do thích cũng như sự phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện thực tế của bản thân, gia đình. "Ngoài ra, các em nên tìm hiểu thị trường lao động của địa phương và trên cả nước, thậm chí là thị trường lao động quốc tế" - PGS-TS Bùi Đức Triệu chia sẻ kinh nghiệm.