Bộ Giáo dục (GD-ĐT) chiều 13-3 đã có văn bản hỏa tốc gửi chủ tịch UBND các tỉnh, thành về việc tiếp tục điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020.



Theo đó, năm học 2019-2020 sẽ kết thúc trước ngày 15-7. Kỳ thi THPT quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 8 đến 11-8. Trên cơ sở khung kế hoạch thời gian nêu trên, chủ tịch UBND các tỉnh, thành chủ động quyết định thời gian cho học sinh đi học trở lại, bảo đảm an toàn, phù hợp với tình hình kiểm soát dịch bệnh tại địa phương. Trong thời gian học sinh nghỉ học ở trường, Bộ GD-ĐT đề nghị chủ tịch UBND các tỉnh, thành chỉ đạo sở GD-ĐT tiếp tục rà soát, tinh giản nội dung dạy học theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT; triển khai các hình thức dạy học qua internet, trên truyền hình; tổ chức ôn tập, kiểm tra công nhận kết quả học tập qua internet, trên truyền hình khi học sinh đi học trở lại.

Trước đó, trưa 13-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã quyết định toàn bộ học sinh Hà Nội từ mầm non đến THCS sẽ nghỉ thêm 2 tuần, đến hết ngày 29-3, học sinh THPT nghỉ đến hết ngày 22-3.

Cùng ngày, UBND TP HCM quyết định cho học sinh, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 5-4. TP kiến nghị bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho phép bằng văn bản đối với những trường hợp học sinh nghỉ học do bị cách ly hay phải điều trị do nhiễm Covid-19 thì thời gian đó sẽ không tính vào thời gian nghỉ học.

UBND nhiều tỉnh, TP cũng quyết định tiếp tục cho học sinh nghỉ học. Trong đó, tỉnh Quảng Trị cho trẻ từ mầm non đến THCS nghỉ học đến hết ngày 23-3. TP Đà Nẵng cho học sinh từ mầm non đến THPT nghỉ đến ngày 29-3. Cũng nghỉ đến ngày 29-3, song tỉnh Thanh Hóa chỉ áp dụng đối với trẻ mầm non đến học sinh THCS.