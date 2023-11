Polaroid là ảnh được in từ máy ảnh chụp lấy ngay (còn gọi là Instant Camera) với kích thước thường là 5,8×8,7 cm và có viền trắng bao quanh. Ngày nay, không cần phải sở hữu Instant Camera, nhiều bạn trẻ vẫn có thể bắt trend bằng cách gửi ảnh cho tiệm in. Phong cách ảnh kèm viền trắng có thể xử lý bằng công cụ chỉnh sửa ảnh và in trên các thiết bị máy in thông thường với nhiều kích cỡ, từ 4×6 cm đến 15×20 cm nhưng phổ biến nhất là ảnh 6×9 cm.



Những khoảng tường bớt trống trải và tẻ nhạt khi các bức ảnh được sắp xếp đẹp mắt theo hình trái tim, thứ tự màu sắc hoặc thời gian...

Ngắm nhìn những khoảnh khắc hạnh phúc là cách người trẻ tiếp thêm năng lượng cho bản thân.

Ảnh được in thường là khoảnh khắc trong chuyến du lịch, ảnh thần tượng, các cột mốc đặc biệt đã trải qua.

Điều khiến ảnh Polaroid "đốn tim" giới trẻ chính là phần viền trắng để có thể ghi lại ngày tháng, địa điểm chụp ảnh. Nhiều bạn còn thể hiện sự "so deep" bằng việc viết lên ảnh những trích dẫn hay, lời bài hát yêu thích hoặc cảm nghĩ riêng. Những bức ảnh được dán tường, treo dây, trang trí sổ tay, làm bưu thiếp hoặc dán vào nhật ký... vừa lưu giữ khoảnh khắc vừa mang dấu ấn sáng tạo cá nhân. Polaroid có thể được in trên giấy lụa có bề mặt nhung sang trọng hoặc giấy bóng có bề mặt láng. Cả hai loại giấy đều bảo đảm chất lượng ảnh sắc nét.