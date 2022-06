Thời gian mở cửa được New Zealand thông báo sớm hơn dự kiến 2 tháng, tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên quốc tế đến học tập tại đất nước này.

Theo ông Grant McPherson, Tổng Giám đốc Điều hành Cơ quan Giáo dục New Zealand (ENZ), đây là bước tiến quan trọng để khẳng định New Zealand đã sẵn sàng mở cửa lại hoàn toàn với thế giới, trong đó bao gồm mảng giáo dục quốc tế.

"Chúng tôi mong chờ chào đón học sinh, sinh viên trên toàn thế giới đến và khám phá nền giáo dục tuyệt vời của New Zealand" - ông Grant McPherson nói.



Du học sinh quốc tế sẽ được trở lại New Zealand học tập từ 1-8. Ảnh: New Zealand Embassy

Bên cạnh đó, Chính phủ New Zealand cũng đưa ra một số thay đổi về thị thực Post-Study Work Rights (PSW), loại thị thực cho phép du học sinh được ở lại làm việc sau khi tốt nghiệp.



Cụ thể, khi theo học toàn thời gian tại New Zealand ít nhất 30 tuần, sinh viên sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ xin thị thực PSW cho các chương trình đào tạo cử nhân, cử nhân danh dự, chứng chỉ sau đại học, thạc sĩ hay tiến sĩ. Thời hạn thị thực PSW được cấp tương đương với thời gian du học sinh theo học toàn thời gian tại New Zealand, tối đa lên đến 3 năm. Riêng bậc thạc sĩ và tiến sĩ, thời gian thị thực PSW vẫn được giữ nguyên là 3 năm, với điều kiện nghiên cứu sinh quốc tế phải theo học ít nhất 30 tuần toàn thời gian tại New Zealand.

Những sinh viên theo học chương trình cấp độ 7 không văn bằng (Level 7 non-degree) trở xuống, bao gồm chương trình Graduate Diplomas hay Diplomas cấp độ 7, sẽ đủ điều kiện xét duyệt thị thực PSW nếu chương trình theo học nằm trong nhóm nghề nghiệp ưu tiên. Sau khi tốt nghiệp, sinh viên quốc tế sẽ được phép làm việc trong lĩnh vực đã theo học.

Các sinh viên theo học tại New Zealand vẫn được quyền đi làm bán thời gian tối đa 20 giờ/tuần trong học kỳ và toàn thời gian trong các kỳ nghỉ. Những thay đổi này chỉ được áp dụng với sinh viên quốc tế nộp thị thực từ ngày 11-5 trở đi.