Kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay tại TP HCM có 83.324 học sinh (HS) đăng ký tham dự. Trong đó, 75.854 HS dự tuyển lớp 10 thường và 6.485 HS vào lớp 10 chuyên, 985 HS dự tuyển lớp 10 tích hợp. Năm học 2021-2022, TP HCM có 114 trường THPT công lập với tổng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 là 67.989 HS, trong đó chỉ tiêu lớp 10 thường là 65.329 HS.

Trước đó, Sở GD-ĐT TP HCM đã công bố điểm chuẩn xét tuyển lớp 10 chuyên. Hầu hết điểm chuẩn các lớp chuyên đều tăng từ 10 điểm.

Không chỉ điểm chuẩn lớp 10 chuyên, nhiều chuyên gia tuyển sinh dự đoán điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 thường năm học 2021-2022 sẽ rất cao do xét tuyển bằng học bạ.



Một kỳ tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM. (Ảnh: NLĐO)

Theo TS Nguyễn Đức Nghĩa, nguyên Phó Giám đốc ĐHQG TP HCM, với mức điểm từ 26 trở lên đã có 10.720 em đạt, chiếm 13% tổng số HS tham gia xét tuyển.

Điểm xét tuyển năm nay của các trường THPT dự đoán sẽ ở mức cao hơn so với năm 2020 (nếu quy đổi điểm). Ví dụ, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền có điểm xét tuyển lớp 10 năm 2020 cao nhất là 41 thì trong phổ điểm các môn xét tuyển năm 2021 cho thấy số HS có tổng điểm tương tự khoảng 25.000 HS, chiếm đến gần 1/3 tổng số HS lớp 9 của TP.

Điều này có nghĩa là điểm tổng kết môn học đã được cho cao hơn so với điểm nếu có tổ chức kỳ thi. Do nhiều HS điểm cao nên độ phân cách điểm cũng thấp hơn, nhiều HS có cùng mức điểm với nhau sẽ gây khó khăn khi xét tuyển, điểm cách biệt giữa các mức điểm xét tuyển năm nay chỉ là 0,1. Ví dụ, 10 trường THPT tốp đầu của TP HCM có tổng chỉ tiêu xét tuyển khoảng 6.000, một cách cơ học nếu lấy điểm từ cao xuống thấp thì phải tuyển gần 6.500 HS do điểm bằng nhau.



Theo nguồn tin của phóng viên, hiện nay các trường chuyên và trường có lớp chuyên chưa tuyển đủ số học sinh vào lớp 10 hệ chuyên. Dự kiến, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ trình đề xuất tuyển bổ sung lớp 10 chuyên, dựa trên căn cứ điểm xét tuyển và nguyện vọng đăng ký của HS.