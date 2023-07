Tại Trung tâm Luyện chữ đẹp V.T (quận 12, TP HCM), cứ mỗi buổi chiều là xuất hiện gần 10 người lớn đến múa bút luyện chữ. Theo cô Trần Thị Thanh Trinh, giáo viên trung tâm, hiện nay không chỉ các em nhỏ chuẩn bị vào tiểu học mà còn nhiều người lớn tuổi đến luyện chữ. Đa số các học viên lớn tuổi là giáo viên mầm non, giáo viên tiểu học muốn rèn chữ viết để dạy học. Ngoài ra, một số phụ huynh cũng đăng ký để có thể tự rèn chữ cho con mình.



Ngoài mục đích chính là luyện chữ để ngày càng đẹp hơn, một số học viên cho biết thông qua các buổi gò nắn chữ viết, đây là cơ hội để họ học cách nhẫn nại và tỉ mỉ hơn trong công việc. Một số học viên lúc nhỏ không đủ điều kiện để đi học nên khi rèn chữ phải bắt đầu học lại từ bảng chữ cái.

Là giáo viên mầm non, chị Huỳnh Thi (quận Tân Phú, TP HCM) bày tỏ: "Tôi học hơn một tháng rồi, chữ viết có cải thiện nhưng cũng phải luyện tập thêm nhiều ở nhà. Trước đây, tôi viết chữ cũng tạm ổn nhưng vẫn muốn đi học thêm để nâng cao trình độ chuyên môn. Đối với giáo viên mầm non, ngoài khả năng sư phạm, chữ viết cũng là điều rất quan trọng. Chữ viết đẹp của giáo viên chính là "điểm cộng" để phụ huynh an tâm gửi con vào học".

Trong lớp học viết chữ đẹp, nhiều người lớn miệt mài luyện chữ

Tại nhiều nơi ở TP HCM, mức học phí một khóa luyện chữ dành cho người lớn dao động từ 900.000 đến 1,5 triệu đồng. Cụ thể, Trung tâm Luyện chữ đẹp V.T có mức học phí 900.000 đồng/khóa, Trung tâm Luyện chữ đẹp V.G (quận Gò Vấp) 1,5 triệu đồng, Trung tâm Luyện chữ đẹp A.L (quận 10) 1,5 triệu đồng... Với các bé tiểu học, học phí luyện chữ sẽ "mềm" hơn, dao động từ 500.000 đến 1,5 triệu đồng/khóa. Trung bình, một khóa luyện chữ kéo dài từ 10-12 buổi học, một tuần học 2-3 buổi.

Theo TS Trần Long, Trưởng Bộ môn Văn hóa Việt, Khoa Văn hóa học, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP HCM, một sự thật hiển nhiên là máy đánh chữ và máy tính không thể sử dụng trong tất cả hoạt động giao tiếp bằng văn bản. Để đạt hiệu quả giao tiếp cao nhất, ngoài việc lựa chọn từ ngữ thì nhiều người phải lựa chọn hình thức chữ viết phù hợp, trong đó tiêu chí đầu tiên là phải rõ và đẹp.

"Điều này giải thích vì sao trong thời đại 4.0, khi chữ bàn phím dần thay cho chữ viết tay mà nhiều người, kể cả người lớn, vẫn đến các trung tâm luyện chữ đẹp" - TS Trần Long nhận định.