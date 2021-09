Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội, cho hay trong năm học 2021-2022, Hà Nội sẽ miễn giảm 50% học phí cả năm cho học sinh các cấp với tổng kinh phí 900 tỉ đồng và sẽ xem xét miễn 100% học phí nếu dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở học kỳ II. Đồng thời tiếp tục rà soát, hỗ trợ cán bộ, giáo viên, học sinh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bảo đảm mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".



Tại TP HCM, UBND thành phố đã đồng ý với đề xuất miễn học phí học kỳ I năm học 2021-2022 nhằm hỗ trợ cho phụ huynh và học sinh từ bậc mầm non đến phổ thông. Đối với học phí các trường THPT ngoài công lập ở TP HCM, lãnh đạo Sở GD-ĐT đã có trao đổi trực tiếp với từng trường, kêu gọi các trường trong thời gian dịch bệnh giảm bớt chi phí cho phụ huynh.

Trong khi đó, tại Quảng Ninh, học sinh các trường công lập và ngoài công lập từ bậc mầm non đến THPT (trừ các trường vốn đầu tư nước ngoài) sẽ được tỉnh hỗ trợ 100% học phí trong năm học 2021 - 2022. Theo đó, sẽ có hơn 222.400 học sinh trên địa bàn Quảng Ninh được hưởng lợi từ chính sách này, nguồn kinh phí hỗ trợ trong năm học 2021-2022 sẽ là hơn 138,2 tỉ đồng, số tiền được lấy từ nguồn kinh phí phòng chống dịch Covid-19 và nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ.

Đà Nẵng cũng cho biết sẽ hỗ trợ 100% học phí cho trẻ mầm non, học sinh THCS, THPT trường công lập và ngoài công lập (trừ các trường có vốn đầu tư nước ngoài) trong 9 tháng của năm học 2021-2022. Kinh phí dự kiến hỗ trợ học phí là gần 87,5 tỉ đồng. Trước đó, Đà Nẵng đã hỗ trợ học phí đối với trẻ mầm non và học sinh THCS, THPT trong 4 tháng học kỳ I của năm học 2020 - 2021, kinh phí hỗ trợ là gần 38,3 tỉ đồng.

Một địa phương khác là Hải Phòng cũng thực hiện miễn học phí cho học sinh các cấp trong năm học 2021-2022. Đối tượng được hỗ trợ 100% học phí là trẻ em mầm non đang thực học tại các cơ sở giáo dục mầm non được thành lập, cấp phép hoạt động; học sinh THCS, THPT và bổ túc có hộ khẩu thường trú, đăng ký tạm trú hoặc có xác nhận của công an về việc sinh sống thực tế tại Hải Phòng.

Với tinh thần cả nước hướng về TP HCM, Hội Xuất bản Việt Nam phối hợp Thành Đoàn TP HCM và một số đơn vị mở cuộc vận động các đơn vị xuất bản, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên cả nước chung tay đóng góp kinh phí mua sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho học sinh con em người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại TP HCM. Chương trình bắt đầu từ ngày 2-9 và kéo dài đến 15-9, mọi kinh phí hỗ trợ sẽ được chuyển vào Quỹ Tình thương Việt, sau đó chuyển về Công ty Fahasa để mua sách. Từ Fahasa, toàn bộ sách tặng chuyển về Thành Đoàn, được đoàn viên thanh niên mang đến tận nhà cho học sinh khó khăn đang cần sự hỗ trợ.

Để sớm đưa sách giáo khoa đến tay học sinh, ông Phạm Xuân Tiến, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội, cho hay Sở GD-ĐT Hà Nội đã trao đổi Sở Giao thông Vận tải thống nhất để bảo đảm phát hành, vận chuyển sách lớp 2, lớp 6 đến tay học sinh trước khai giảng năm học mới.