Trường ĐH Bách khoa Hà Nội mới thông qua các chương trình hỗ trợ sinh viên có gia đình gặp khó khăn về kinh tế do dịch COVID-19.

Theo đó, trường dành 20 tỷ đồng từ nguồn quỹ hỗ trợ sinh viên, tiết kiệm chi vận hành trong thời gian học trực tuyến, tiết giảm đầu tư xây dựng cơ bản và các khoản chi khác để miễn giảm học phí cho những sinh viên có gia đình bị ảnh hưởng kinh tế bởi dịch Covid-19. Đối tượng sinh viên được xem xét hỗ trợ gồm: Sinh viên có bố và mẹ bị mất việc do dịch bệnh Covid-19, gia đình không có thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế; Sinh viên có bố hoặc mẹ hoặc người có thu nhập chính trong gia đình bị mất việc do dịch Covid-19, gia đình bị giảm thu nhập và gặp khó khăn về kinh tế; Các trường hợp đặc biệt khó khăn khác do dịch Covid-19 gây ra.

Tuỳ vào mức độ ảnh hưởng, sinh viên viên sẽ nhận được các mức hỗ trợ tới 50% học phí học kỳ này. Trong thời gian sớm nhất nhà trường sẽ có hướng dẫn quy trình, thủ tục cụ thể cho sinh viên đăng ký, cung cấp minh chứng để được xét mức hỗ trợ.

Trường đồng thời giảm 25% phí thuê phòng cho tất cả các sinh viên ở Ký túc xá trường trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn ra.

Những sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về kinh tế tiếp tục được xem xét cấp bổ sung học bổng hỗ trợ học tập trong kỳ này.

Trường ĐH Bách khoa Hà Nội cũng kêu gọi cựu sinh viên, các thầy cô giáo, cán bộ viên chức trong trường quyên góp ủng hộ, kết hợp với các doanh nghiệp để tổ chức chương trình trao tặng, bán giá ưu đãi, trả góp các loại máy tính cũng như các gói dữ liệu dung lượng cao hỗ trợ cho sinh viên học tập trực tuyến hiệu quả và có chất lượng hơn.

Trường ĐH Mở TP HCM ngày 11-4 cũng thông qua quyết định hỗ trợ sinh viên. Theo đó, ngoài giúp đỡ sinh viên có cha mẹ khó khăn do dịch bệnh Covid-19, sinh viên miền Tây Nam Bộ trong các gia đình bị mất mùa vì ảnh hưởng hạn hán, xâm nhập mặn cũng được hỗ trợ tương tự. Quỹ học bổng hỗ trợ đột xuất đợt này trị giá khoảng 6 tỷ đồng, có thể cấp 3.000 suất. Học bổng sẽ xét theo thứ tự ưu tiên cho sinh viên có điều kiện khó khăn nhất cho đến hết số tiền được phân bổ.

Thời gian qua, hàng loạt đại học khác tại TP HCM cũng giảm học phí 8-25% hoặc có chính sách hỗ trợ sinh viên như: Công nghiệp Thực phẩm, Sư phạm Kỹ thuật, Văn Lang, Văn Hiến, Nguyễn Tất Thành, Ngoại ngữ - Tin học, Hồng Bàng, Hoa Sen, Kinh tế - Luật (ĐH Quốc gia TP HCM)...