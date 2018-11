Sinh viên Duy Tân vào Chung kết thế giới cuộc thi “Go Green In The City” 2018

07/11/2018 10:03

Sản phẩm ĐH Duy Tân mang theo tham dự cuộc thi là "Hệ thống phanh tái tạo chuyển đổi ma sát thành điện năng" do nhóm sinh viên gồm: Đoàn Thị Thu Hà và Nguyễn Thị Thanh thực hiện.



Sản phẩm được lên ý tưởng khi cả nhóm đi du lịch tới các vùng xa xôi, hẻo lánh mà không có nguồn điện tiện ích như ở thành phố để có thể thực hiện một số hoạt động thiết yếu như sạc pin điện thoại, thắp đèn,… Bởi vậy, ngay khi nhận ra việc hãm phanh thường xuyên của xe gắn máy khi di chuyển qua đồi dốc sẽ tạo ra nhiệt năng từ ma sát của má thắng vào bánh xe, cả nhóm đã lên ý tưởng để tận dụng nguồn năng lượng để phục vụ cho chuyến đi.

Nguyễn Thị Thanh (bìa phải) và Đoàn Thị Thu Hà (thứ 3 từ trái sang) chụp hình lưu niệm cùng Ban Tổ chức cuộc thi Go Green In The City 2018

Sinh viên Đoàn Thị Thu Hà, thành viên đội Energy Loop, ĐH Duy Tân chia sẻ: "Sau một thời gian tìm hiểu, tận tay thử nghiệm sản phẩm, phân tích các vấn đề liên quan đến tính thực tế của dự án dưới sự hỗ trợ của các giảng viên ĐH Duy Tân, chúng em đã tạo ra sản phẩm ‘Hệ thống phanh tái tạo chuyển đổi ma sát thành điện năng’ với 3 bộ phận chính gọn nhẹ gồm: (1) dây phanh, (2) dynamo và (3) pin tích trữ điện được lắp vào má phanh của xe gắn máy. Trong quá trình di chuyển, khi người lái hãm phanh, dynamo bắt đầu hoạt động tạo lực ma sát với bánh xe tạo thành dòng điện. Dòng điện này sau đó được chuyển đổi, trữ lại trong pin dự phòng gắn trên xe. Mặc dù, lượng điện được tạo ra từ 1 phanh xe máy không quá lớn nhưng với số lượng rất lớn xe máy đang được sử dụng tại Việt Nam nói riêng và tại các nước Đông Nam Á nói chung thì nếu dự án được triển khai rộng rãi sẽ thu được lượng điện đáng kể".



Tại vòng Chung kết khu vực Đông Á cuộc thi Go Green In The City 2018, dự án "Hệ thống phanh tái tạo chuyển đổi ma sát thành điện năng" đã được Ban Tổ chức đánh giá cao bởi nhiều khả năng có thể ứng dụng vào thực tế kèm theo kỹ thuật đảm bảo an toàn cho người sử dụng. Sản phẩm nhờ thế đã may mắn giành được vé đi dự Chung kết thế giới trong số các đội đứng Nhì ở các châu lục khác nhau.

TS. Hà Đắc Bình - Trưởng khoa Điện-Điện tử của ĐH Duy Tân cho biết: "Trong thời gian hướng dẫn đội Energy Loop thực hiện dự án, tôi thấy dù cả 2 bạn đều là nữ nhưng không hề ngần ngại khi triển khai ý tưởng và thực hiện tỉ mỉ các thao tác trong lĩnh vực Điện. Chính tinh thần hăng say tìm tòi nghiên cứu, kiên trì thử nghiệm đã giúp Energy Loop tạo ra một sản phẩm thực sự hữu ích cho cuộc sống."

Go Green In The City - Giải pháp Xanh cho thành phố đã thực sự trở thành sân chơi ý nghĩa nhận được sự quan tâm ngày càng lớn từ đông đảo sinh viên trên toàn thế giới. Đây là sân chơi trí tuệ giúp các bạn trẻ được thỏa sức thể hiện ý tưởng của mình về các giải pháp quản lý năng lượng một cách sáng tạo, tiết kiệm và bền vững cho thành phố. Trong những năm gần đây, các sinh viên ĐH Duy Tân thường xuyên vô địch Việt Nam ở cuộc thi này sau khi vượt qua các đối thủ "nặng ký" đến từ các trường Đại học Ngoại Thương, Học viện Quan hệ Quốc tế, Đại học Bách khoa Hà Nội,… Tại vòng Chung kết thế giới cuộc thi Go Green In The City 2018 được tổ chức tại Atlanta, GA, Mỹ vào tháng 11-2018 này, đội tuyển Energy Loop của ĐH Duy Tân sẽ tranh tài cùng 9 đội khác đến từ nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Brazil, Đức, Ấn Độ, Trung Quốc, Tây Ban Nha,...

Tâm Thông