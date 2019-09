Tiếp nhận tân sinh viên vào KTX ĐHQG TP HCM

Sau khi biết mình trúng tuyển vào Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, Thành đã từ Phú Yên vào TP làm thủ tục và ở lại tìm chỗ trọ. Ròng rã suốt 2 tuần, em đến những nơi rao cho sinh viên thuê phòng nhưng đều nhận được câu trả lời là vừa có người đến ở. Bí quá, em phải ở ghép chỗ với người quen dù chỗ này đã quá chật chội.

"Đau đầu"

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM năm nay có 6.000 sinh viên mới nhập học. Trường có 2 ký túc xá (KTX) nhưng công suất tối đa chỉ chứa được 2.500 chỗ ở, mỗi năm chỉ giải quyết được chừng 700 chỗ nên phải xét ưu tiên.

PGS-TS Đỗ Văn Dũng, Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, cho biết chỗ trọ cho sinh viên luôn là vấn đề đau đầu bởi KTX chỉ đáp ứng được một lượng nhỏ.

"Có rất nhiều tân sinh viên đề nghị trường tìm chỗ trọ nhưng trường cố lắm cũng chỉ giải quyết một phần ở KTX và liên hệ với những nhà trọ tư nhân, những hộ gia đình có phòng trọ… Không thể tìm ra chỗ trọ nên nhiều sinh viên phải ở ghép, phải tạm ở những nơi không an toàn"- ông Dũng băn khoăn.

Tại Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, từ năm nay, trường chuyển gần như toàn bộ sinh viên về học tập tại cơ sở ở quận Thủ Đức. Ông Bùi Quang Tín, phụ trách Phòng Tư vấn tuyển sinh - Phát triển thương hiệu của trường, cho biết chỉ một phần nhỏ sinh viên hệ chất lượng cao học tại cơ sở ở quận 1, còn lại khoảng 10.000 sinh viên chính quy hệ đại trà và 1 phần hệ chất lượng cao học tại cơ sở Thủ Đức. KTX có 3.000 chỗ nhưng chỉ tiếp nhận được chừng 450 sinh viên khoá mới. Một bộ phận sinh viên có nhà ở TP HCM có thể đi về trong ngày, phần còn lại ở trọ xung quanh trường. "Sinh viên thường ở ghép 5-7 em trong một căn phòng trọ nho nhỏ chỉ để lấy chỗ ngủ, phần lớn thời gian các em ở trên trường" - ông Tín nói.

Thạc sĩ Đặng Kiên Cường, Trưởng phòng Công tác sinh viên - Trường ĐH Nông Lâm TP HCM, cho biết KTX của trường chứa được khoảng 3.000 chỗ, mỗi năm tiếp nhận khoảng trên 1.000 tân sinh viên. Một phần sinh viên ở KTX của ĐHQG TP HCM, phần còn lại trọ tại nhà dân.

TP HCM hiện có khoảng 59 cơ sở đào tạo ĐH cùng số lượng lớn các trường cao đẳng, trung cấp, mỗi năm thu hút hàng trăm ngàn sinh viên từ TP HCM cùng nhiều tỉnh, thành khác về học tập nên nhu cầu về chỗ trọ rất cao. Tuy vậy, KTX của các trường ĐH hiện chỉ đáp ứng được một tỉ lệ nhỏ, phần lớn sinh viên phải ở trọ trong khu dân cư.

Nhu cầu ở KTX tăng cao

Tân sinh viên chật vật tìm chỗ trọ không phải là chuyện mới nhưng luôn thời sự mỗi năm khi các trường đón lứa tân sinh viên. Do KTX chưa đáp ứng hết nhu cầu của sinh viên nên nhiều em phải chấp nhận ở trọ nơi không an toàn.

Thạc sĩ Đặng Kiên Cường cho biết số lượng sinh viên ở trọ trong khu dân cư là rất lớn. Có nhiều nơi chủ trọ đầu tư chỗ ở rất đẹp, an toàn nhưng không ít nơi, sinh viên ở trọ trong điều kiện thiếu an ninh, an toàn cháy nổ. Thậm chí, nhiều chủ trọ bắt sinh viên phải đặt cọc phòng vài tháng.

Theo một đại diện Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, trường muốn xây dựng thêm KTX cho sinh viên để các em có chỗ ở tốt và an toàn. Trường có đất nhưng hiện khó khăn về tài chính nên mong muốn được vay vốn ưu đãi của TP để xây dựng KTX.

Ông Tăng Hữu Thuỷ, Giám đốc KTX ĐHQG TP HCM, cho biết nhu cầu ở KTX của sinh viên ngày càng tăng. Trong 2 năm học 2018-2019 và 2019-2020, số sinh viên vào ở KTX tăng 10.000 so với năm học 2017-2018. Nhu cầu ở KTX của sinh viên chắc chắn còn tăng hơn nữa bởi KTX không phải là nơi ở ngoại trú mà còn là nơi sinh hoạt lành mạnh, có môi trường an toàn, an ninh cùng nhiều hoạt động văn hoá khác. Hiện KTX ĐHQG TP HCM tiếp nhận sinh viên các trường ĐH thành viên và các trường ĐH bên ngoài. KTX của ĐHQG hiện có 33.600 sinh viên đang ở.