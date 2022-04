Số chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 tăng nhưng 2022 cũng là năm có số học sinh (HS) tốt nghiệp THCS tăng so với năm học trước (trên 100.000 HS). Vì thế, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay dự kiến sẽ cạnh tranh gay gắt.



Các tốp trường tăng nhẹ chỉ tiêu

Dựa theo chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập do Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM vừa công bố, các trường THPT tốp đầu tại thành phố có tăng nhẹ về số chỉ tiêu ở năm học này.

Đơn cử, các trường THPT như Bùi Thị Xuân (quận 1), Nguyễn Thượng Hiền (quận Tân Bình), Lê Quý Đôn (quận 3), Gia Định (quận Bình Thạnh) đều tăng chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước. Trường THPT Bùi Thị Xuân tăng từ 700 chỉ tiêu lên 745 chỉ tiêu, Trường THPT Lê Quý Đôn tăng 60 chỉ tiêu, Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền tăng từ 730 chỉ tiêu năm học trước lên 775 chỉ tiêu năm học 2022-2023. Trường THPT Gia Định tăng từ 855 HS lên 1.000 HS cho năm học mới.

Học sinh dự thi vào lớp 10 tại TP HCM năm 2020 .Ảnh: TẤN THẠNH

Trong khi đó, các trường như THPT Trưng Vương (quận 1), THPT Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3), Nguyễn Công Trứ (quận Gò Vấp) giữ nguyên chỉ tiêu so với năm học cũ. Trong tốp trường trên, Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức) giảm nhẹ chỉ tiêu từ 840 năm học 2021-2022 xuống còn 660 trong năm học này.

Ở các trường tốp 2, Trường THPT Marie Curie (quận 3) tiếp tục là một trong những trường có chỉ tiêu tuyển sinh cao nhất - 1.200, so với năm học trước là 1.000 chỉ tiêu. Trường THPT Hùng Vương từ 1.035 chỉ tiêu năm trước lên 1.080 chỉ tiêu…

Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (quận 6) giữ nguyên chỉ tiêu 1.020 so với năm cũ. Khu vực quận 10, Tân Bình chỉ có Trường THPT Nguyễn Du tăng từ 510 lên 595 chỉ tiêu. Trường THPT Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thái Bình giữ nguyên chỉ tiêu so với năm cũ.

Trong khi đó, các trường THPT khu vực ngoại thành có sự tăng nhẹ về chỉ tiêu tuyển sinh. Trường THPT Dương Văn Dương (huyện Nhà Bè) tăng thêm 1 lớp, từ 12 lớp với 540 HS năm học trước lên 13 lớp với 585 HS. Trường THPT Củ Chi tăng 90 chỉ tiêu, từ 675 lên 765 chỉ tiêu. Trường THPT Trung Phú (huyện Củ Chi) cũng tăng 90 chỉ tiêu so với năm học cũ.

Cạnh tranh gay gắt

Hầu hết các tốp trường đều tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 công lập nhưng năm học 2022-2023 cũng là năm TP HCM có số HS tốt nghiệp THCS khá cao, trên 100.000 em - tăng 83.000 HS so với năm học trước. Theo nhiều chuyên gia về tuyển sinh lớp 10, dự kiến kỳ tuyển sinh năm nay sẽ có nhiều cạnh tranh gay gắt.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, thành phố sẽ tuyển 70% số HS tốt nghiệp THCS vào lớp 10 công lập. Số còn lại sẽ được phân luồng vào các hình thức đào tạo khác như học nghề, các trường TCCN, trường ngoài công lập, trung tâm GDTX… "Tuy nhiên, hằng năm, số HS THCS học tại các trường ngoài công lập hầu hết đều lựa chọn tiếp tục học lớp 10 tại trường tư, nên số HS rớt lớp 10 công lập dự kiến tương đương các năm trước, chỉ vào khoảng 15.000 em" - một cán bộ Sở GD-ĐT TP HCM cho biết.

Theo hiệu trưởng một trường THPT tại quận 1, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022 đã phải chuyển sang hình thức xét tuyển do ảnh hưởng dịch bệnh. "Năm nay, khi quay lại thi tuyển, dù chỉ tiêu tuyển sinh có tăng nhưng chắc chắn tính cạnh tranh không giảm. Lý do là tất cả HS có giai đoạn học trực tuyến như nhau, việc đăng ký nguyện vọng (NV) vào các trường cũng sẽ không có nhiều biến động so với các năm trước, dẫn đến khả năng các trường sẽ giữ mặt bằng điểm chuẩn như các năm thi tuyển trước đây" - vị này giải thích.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay tại TP HCM được tổ chức vào ngày 11 và 12-6, với số môn giữ nguyên như mọi năm: toán, ngữ văn, ngoại ngữ. Riêng HS đăng ký thi vào lớp 10 chuyên sẽ thi thêm môn thứ 4 là môn chuyên. Thời gian làm bài thi môn ngữ văn và môn toán là 120 phút/môn; môn ngoại ngữ là 90 phút. Điểm xét tuyển sẽ là tổng điểm 3 bài thi (đều tính hệ số 1) và điểm cộng thêm cho đối tượng ưu tiên. Thí sinh trúng tuyển phải dự thi đủ 3 bài và không có bài nào bị điểm 0.

HS sẽ được đăng ký 3 NV ưu tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập hệ thường. Đối với trường hợp đăng ký NV vào trường THPT xa nơi cư trú, hiệu trưởng phải tổ chức tư vấn riêng cho cha mẹ HS, đề nghị chứng minh điều kiện bảo đảm cho con em học tập tại trường đã đăng ký theo NV.

Theo kế hoạch của Sở GD-ĐT TP HCM, dự kiến ngày 24-6, điểm thi lớp 10 của thí sinh sẽ đồng loạt được công bố.