Cũng theo bà Hiếu, Bộ GD-ĐT đã thảo luận về "Trường học hạnh phúc" nhằm hướng đến một môi trường học tập tốt, trẻ muốn đến trường và về nhà với sự hứng khởi, vui tươi. Việc trẻ đến trường có vui hay không, có hòa nhập với môi trường tốt hay không đó chính là mặt tinh thần và những điều này phải đến từ chính các cô giáo, hiệu trưởng và những nhân viên trong trường. An toàn tinh thần là từ sự thân thiện của giáo viên, ứng xử của giáo viên. Môi trường tinh thần tốt để tạo cho bé sự thoải mái, an toàn.

Theo báo cáo tổng kết của phòng giáo dục mầm non, toàn TP có 1.326 trường mầm non, trong đó trường công lập chiếm 35,2% với 467 trường, dân lập với 859 trường chiếm 64,8% và nhóm lớp độc lập tư thục có 1.864, tổng số học sinh là 387.681 em. 100% cơ sở giáo dục mầm non bảo đảm an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ. Phòng GD-ĐT 24 quận - huyện phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tổ chức cho đội ngũ tham gia tập huấn thực hành kỹ năng sơ cấp cứu, phát hiện, xử trí các tình huống tai nạn thương tích cho trẻ, tập huấn các thao tác phòng cháy chữa cháy. Tiếp tục nâng cao chất lượng và xây dựng trường chuẩn quốc gia, hiện nay toàn TP có 167 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.

Trong phiên thảo luận trù bị trước hội nghị, nhiều ý kiến kiến nghị của đại diện các phòng GD-ĐT quận - huyện, hiệu trưởng các trường mầm non mong muốn có những biện pháp khắc phục những khó khăn như thiếu giáo viên, giáo viên có thu nhập thấp, thiếu trang thiết bị dạy học, một số đơn vị có diện tích nhỏ học sinh đông không có chỗ để tổ chức các hoạt động cho trẻ, áp lực công việc của giáo viên vẫn còn và phụ huynh chưa chia sẻ được còn khoán cho giáo viên.

Nhiệm vụ trọng tâm trong phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 là sẽ tăng tỉ lệ huy động trẻ đến trường, tỉ lệ học sinh bán trú 2 buổi/ngày đạt 98%; 100% trẻ dư cân, béo phì có chế độ dinh dưỡng phù hợp và tăng cường vận động; 100% cơ sở mầm non nâng cao chất lượng, phấn đấu thêm 10 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; 100% trường mầm non sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thực hiện chương trình. Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục mầm non của Bộ GD-ĐT, lấy trẻ làm trung tâm, xây dựng mô hình đưa thiên nhiên vào trường học, xây dựng các trường thí điểm, tổ chức các hoạt động tăng cường thể chất cho trẻ.