Thí sinh đạt 25,75/30 điểm xét tuyển NV1 tại ĐH Duy Tân

Món quà đầu tiên các em nhận được từ nhà trường chính là Học bổng Toàn phần trong chương trình Du học Tại chỗ lấy bằng ĐH Troy (hay Troy State University) tại ĐH Duy Tân.



Nữ sinh Trần Khánh Linh: Chủ động chọn trường, chọn nghề

Khi mà đề thi Văn năm nay vẫn đang là chủ đề "nóng" trong thảo luận trên nhiều diễn đàn và hầu hết mọi người đều khẳng định đề thi là rất khó thì Trần Khánh Linh (THPT Chuyên Lê Thánh Tông, Quảng Nam) đã ung dung nhận một điểm số đáng ngưỡng mộ: đạt 8,5 điểm.

Trần Khánh Linh (thứ 2 từ phải sang) vui tươi bên bạn bè

Khánh Linh cho biết: "Đề thi Văn năm này rất thú vị, đòi hỏi mỗi thí sinh ngoài việc nắm vững kiến thức Văn học còn phải có một nền tảng kiến thức xã hội tốt. Phần khó nhất trong đề Văn chính là các câu hỏi nghị luận. Phần này thể hiện sự khác biệt của mỗi thí sinh thông qua khả năng trình bày ý tưởng, khả năng cảm thụ và chia sẻ quan điểm của bản thân trước các vấn đề ‘nóng’ đang diễn ra trong xã hội. Đề thi rất thú vị bởi thông qua những câu hỏi rất ngắn có thể làm rõ mức độ quan tâm, sự hiểu biết và trách nhiệm của giới trẻ ngày nay trước thách thức và cơ hội giúp đất nước phát triển. Môn Văn là môn yêu thích của em bởi thế, em đã rất tự tin khi làm bài và cũng đoán trước sẽ có điểm số khá tốt." Không chỉ môn Văn học đạt điểm số rất cao, điểm số môn Lịch sử của Khánh Linh cũng đạt tới 8,5 điểm và Địa lý đạt 8,75 điểm.

Xuất thân trong gia đình thuần nông, Khánh Linh luôn nỗ lực học tập với mong muốn đạt điểm thi thật cao trong Kỳ thi THPT Quốc gia để có cơ hội nhận được học bổng từ trường đại học nhằm chia sẻ gánh nặng với ba mẹ. Khánh Linh đã chủ động tìm hiểu và thực sự ưng ý khi theo học ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn tại ĐH Duy Tân. Bởi em vừa có thể theo học ngành mình mơ ước lâu nay và với học bổng toàn phần nhận được trong suốt khóa học; đồng thời, trong chặng đường học đại học sắp tới của Khánh Linh, ba mẹ sẽ vơi đi nỗi lo học phí.

Nữ sinh Trần Thị Yến Thương: Luôn ước mơ được làm việc trong ngành Du lịch

"Phong trào tìm kiếm học bổng du học ngay từ khi còn học phổ thông là khá phổ biến hiện nay. Em cũng rất thích được trải nghiệm và học tập ở các nước có nền giáo dục tiên tiến để tiếp thu kiến thức mới và phát triển sự nghiệp sau này. Tuy nhiên, em vẫn muốn ở bên gia đình để trưởng thành và mạnh mẽ hơn chút nữa. Gia đình em cũng chưa có điều kiện để em có thể đi du học nước ngoài. Em hơi buồn vì nghĩ rằng ước mơ của mình sẽ tạm gác lại nhưng thật may mắn, em đã được các bạn trong lớp chia sẻ về chương trình Du học Tại chỗ ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn lấy bằng của ĐH Troy tại ĐH Duy Tân. May mắn hơn nữa là điểm số của em khá cao nên đã được trao Học bổng Toàn phần toàn khóa học. Còn gì bằng khi ngay ở Việt Nam em vẫn có thể tiếp cận với chương trình tiên tiến và quốc tế đồng thời lấy bằng Mỹ. Vậy là em mãn nguyện rồi." Cô gái có gương mặt rất ưa nhìn cùng nụ cười thân thiện Trần Thị Yến Thương (THPT Chuyên Phan Bội Châu, Nghệ An) không ngại ngần chia sẻ về quyết định chọn trường để học đại học của bản thân.

Trần Thị Yến Thương (ngoài cùng bên trái) trong màu áo trắng tinh khôi tuổi học trò

Nhưng khi nói về điểm số khá cao với 24,95/30 điểm và môn tiếng Anh đạt 8,6 điểm trong Kỳ thi THPT Quốc gia 2018, Yến Thương lại tỏ ra khá khiêm tốn: "Các bạn lớp em học giỏi lắm. Em chỉ là rất chăm chỉ, học tập nghiêm túc, và đã quyết tâm thì phải thực hiện đến cùng mục tiêu đặt ra. Vì xác định việc đi du học hay học các chương trình quốc tế đòi hỏi tiếng Anh chuẩn nên em đã sớm dành thời gian để học tập. Tiếng Anh rất đa dạng với nhiều từ vựng, bởi thế, không thể học theo kiểu nhồi nhét hay học ‘tủ’ mà phải có quá trình, phải luyện nhiều để nâng trình độ lên. Tiếng Anh cũng có cái gọi là ‘cảm giác’ khi làm bài nên em luôn tin tưởng vào bản thân và đã đạt điểm khá tốt."

Với quan điểm "học đại học chính là quá trình tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng, là một bước chuẩn bị để trưởng thành", Yến Thương đã sẵn sàng bước vào một môi trường học tập mới, thú vị nhưng cũng đầy thử thách tại ĐH Duy Tân để hoàn thiện bản thân và thành đạt trong tương lai.

