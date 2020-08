BÊN LỀ:

Phó chủ tịch xã đi thi

Tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, một TS đặc biệt là ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó Chủ tịch UBND xã Cửa Cạn, dự thi tốt nghiệp THPT tại hội đồng thi số 54 ở Phú Quốc. Ông Hòa cho biết ông chỉ có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên ngành quân sự, chưa có bằng tốt nghiệp THPT nên phải đi thi để bổ sung hồ sơ.

Tại Hậu Giang, mặc dù bị tai nạn giao thông cách nay một tuần khiến chân bị gãy 2 khúc và được phẫu thuật bắt vít nhưng ngày 9-8, TS Lê Trọng Nghĩa vẫn được người thân đưa đến điểm thi Trường THPT Vị Thanh (TP Vị Thanh) để dự thi. Nghĩa cho biết mình cố gắng dự thi để lấy điểm thi xét tuyển ngành công nghệ ôtô, hệ CĐ.

C.Tuấn - H.Tuấn

Cán bộ hỗ trợ viết lại bài cho TS đặc biệt

Sở GD-ĐT TP Cần Thơ cho biết kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, em P.A.H (học sinh lớp 12, Trường THPT Phan Ngọc Hiển), không thể tự viết bài nên sở đã gửi văn bản hướng dẫn điểm thi hỗ trợ do TS bị tai nạn gãy tay khiến cử động tay còn hạn chế.

Theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT, Trưởng điểm thi Trường THPT Phan Ngọc Hiển bố trí cho TS này thi tại phòng thi riêng, bảo đảm không có kết nối internet, camera, cách âm với các phòng thi khác. Đồng thời, bố trí một cán bộ hỗ trợ viết lại bài làm theo lời đọc của TS. Cán bộ hỗ trợ không là giáo viên giảng dạy hoặc không có chuyên môn liên quan đến bài thi, có chữ viết dễ đọc, tốc độ viết nhanh. Trong quá trình thi phải ghi âm và quay hình TS, sau khi kết thúc bài thi, đóng gói và niêm phong máy ghi âm, ghi hình bàn giao cho trưởng điểm thi.

Trong buổi thi môn toán chiều 9-8, 1 TS của Trường THPT Lương Định Của (quận Ô Môn) bị tai nạn giao thông trên đường đi thi nên phải nhập viện. Vì vậy, TS trên không dự thi môn toán. Cũng ở buổi thi môn toán, tại Cần Thơ có 10.574 TS dự thi, vắng 22 em. Ngoài ra, Cần Thơ có 1 TS vi phạm quy chế thi.

C.Linh

Quảng Nam: TS bỏ thi khá nhiều

Theo báo cáo của Hội đồng Thi số 34 tỉnh Quảng Nam, tại buổi thi môn ngữ văn - môn thi đầu tiên kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 vào sáng 9-8, tại Quảng Nam có 7.434 TS đăng ký dự thi. Tuy nhiên, số TS có mặt dự thi là 7.187, vắng 247 TS. Trong đó, 1 TS bị bệnh bình thường không phải do Covid-19, 117 TS các trường báo cáo do đang ở trong vùng cách ly xã hội, số còn lại chưa rõ lý do. Môn toán vào chiều cùng ngày, Quảng Nam có 7.533 TS dự thi nhưng chỉ 7.269 TS có mặt. Số TS vắng mặt là 264 (gồm 1 bệnh bình thường không phải do Covid-19, 169 trường hợp đang ở trong vùng cách ly theo Chỉ thị 16, còn lại chưa rõ lý do).

Theo ghi nhận, ngày thi đầu tiên ở tỉnh Quảng Nam diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có TS vi phạm quy chế thi, không xảy ra sự cố. TS và cán bộ coi thi đến trường đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn...

Tr.Thường