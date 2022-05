Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 06/CT-TTg về tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh ĐH, giáo dục nghề nghiệp năm 2022.



Không để thí sinh bỏ thi vì khó khăn

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi. Bộ GD-ĐT trực tiếp ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh ĐH, CĐ ngành giáo dục mầm non. Chịu trách nhiệm về đề thi cho kỳ thi, cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời các quy định, thông tin cần thiết về kỳ thi và tuyển sinh. Cùng đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác tổ chức kỳ thi, tuyển sinh và chấm thi trắc nghiệm bằng máy tính thống nhất toàn quốc bảo đảm chính xác, an toàn cũng như tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra.

Thí sinh TP HCM dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 .Ảnh: TẤN THẠNH

Chỉ thị cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục ĐH công bố công khai đề án, phương thức tuyển sinh trước khi thí sinh đăng ký dự thi và đăng ký xét tuyển, chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tuyển sinh bảo đảm công bằng, minh bạch.

Chỉ thị nêu rõ UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chịu trách nhiệm toàn diện về tổ chức kỳ thi của địa phương. Cụ thể, bảo đảm an toàn, nghiêm túc, chất lượng các khâu: tổ chức đăng ký dự thi, in sao đề thi, coi thi, chấm thi, thanh tra, kiểm tra, công bố kết quả thi, phúc khảo bài thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT. Bên cạnh đó chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi tại địa phương, bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương để tổ chức kỳ thi. Bảo đảm các quy định phòng chống dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự, xây dựng phương án tổ chức thi cho các thí sinh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, ăn, nghỉ cho thí sinh và người thân ở tất cả các điểm thi. Vận động, hỗ trợ các thí sinh là con em hộ nghèo, vùng sâu, vùng xa, thí sinh khuyết tật, thí sinh cư trú tại các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh tham dự kỳ thi, không để thí sinh nào phải bỏ thi vì gặp khó khăn về điều kiện kinh tế hoặc đi lại khi tham dự kỳ thi.

Trường hợp phát sinh tình huống bất khả kháng cần xử lý kịp thời, phù hợp thực tế, bảo đảm quyền lợi tối đa cho thí sinh. Bên cạnh đó, tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, của Thanh tra Chính phủ bảo đảm tuyệt đối an toàn, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế.

Không để sơ suất nào xảy ra

Kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ diễn ra trong 2 ngày 7 và 8-7. Kết quả thi được công bố đồng thời vào ngày 24-7. Công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26-7-2022. Theo tổng hợp của Bộ GD-ĐT, có 1.001.011 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Tại cuộc họp lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Kim Sơn đã nhấn mạnh quan điểm "không để bị động trong mọi tình huống" khi tổ chức kỳ thi. Bộ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 cần có phương án, kịch bản dự phòng trong mọi khâu tổ chức kỳ thi. Đồng thời với đó là đẩy mạnh phân cấp, phân công nhằm tăng cường trách nhiệm của các địa phương với kỳ thi. Bộ trưởng cũng đặc biệt lưu ý đến công tác kiểm tra trước và trong kỳ thi, công tác ra đề, in sao, bảo mật đề thi, công tác phối hợp với các bộ ngành, địa phương trong tổ chức kỳ thi...

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ, Trưởng Ban Chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, khẳng định nội dung cần thống nhất trong Ban Chỉ đạo là nhận thức và quyết tâm cao trong tổ chức kỳ thi, cố gắng không để bất kỳ sơ suất nào xảy ra. Đồng thời hoàn thiện các văn bản liên quan đến kỳ thi, phân công rõ người, rõ việc. Đặc biệt chú trọng công tác nhân sự tham gia tổ chức thi phải tâm huyết, trách nhiệm, có năng lực và phải được tập huấn.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh phải làm sao để tổ chức kỳ thi nghiêm túc, an toàn, chặt chẽ, nhưng phải bảo đảm tính nhân văn, chuẩn bị thật tốt công tác chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi, phần mềm, công tác ra đề thi, công tác thanh tra, kiểm tra và bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi….