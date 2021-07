Đối tượng đặc cách thi đợt 2

Sở GD-ĐT TP HCM đã kiến nghị UBND TP đề xuất Bộ GD-ĐT xét đặc cách tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2. Đối tượng được xét đặc cách là các thí sinh đăng ký thi tại Hội đồng thi Sở GD-ĐT TP HCM chưa dự thi hoặc không thể hoàn thành thi đợt 1 trong các ngày 7 và 8-7 (trừ các thí sinh đã bị đình chỉ thi hoặc hủy bỏ bài thi) và đăng ký thi đợt 2 với 3.234 em. Theo Sở GD-ĐT TP HCM, sở kiến nghị như vậy là do nhận định tình hình dịch bệnh đến thời điểm thi đợt 2 có thể còn diễn biến phức tạp, thời gian kết thúc việc thực hiện giãn cách xã hội cận kề ngày thi. Do vậy, việc tổ chức thi đợt 2 bảo đảm an toàn, phòng chống dịch, đáp ứng yêu cầu nghiêm túc, khách quan, công bằng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và tạo sự an tâm cho phụ huynh, thí sinh là khó có thể thực hiện được.

Trước đề xuất của TP HCM, Bộ GD-ĐT cũng đã quyết định sẽ xem xét đặc cách tốt nghiệp THPT đợt 2 cho những thí sinh F0, F1, F2 và thí sinh ở vùng đang bị phong tỏa, giãn cách theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.