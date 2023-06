Chiều 27-6, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), tổng số thí sinh (TS) đến làm thủ tục dự thi: 1.012.398 TS, chiếm 98,86% so với số đăng ký dự thi. Có 11.665 TS chưa làm thủ tục dự thi, chiếm 1,14% so với số đăng ký dự thi.



Giúp thí sinh sửa sai sót

Tại TP HCM, từ lúc 14 giờ ngày 27-6, hầu hết TS đã có mặt tại phòng thi để nghe phổ biến quy chế và điều chỉnh những sai sót, nếu có. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp TS đến trễ, thậm chí không mang theo giấy báo dự thi, thẻ căn cước công dân. Trong số những TS này có em quên, có em tưởng không cần mang theo...

Tại điểm thi Trường THPT Nguyễn Hữu Huân (TP Thủ Đức, TP HCM), bà Nguyễn Thị Nguyệt, trưởng điểm thi, cho biết những TS không mang theo giấy báo dự thi, thẻ căn cước đều được hướng dẫn viết cam kết đồng thời nhắc các em vào những ngày thi cần phải mang theo.

TP HCM có 97.437 TS dự thi tại 156 điểm thi, thành phố huy động 15.210 cán bộ, giáo viên, nhân viên... tham gia công tác thi. Riêng lực lượng công an tham gia làm nhiệm vụ tại kỳ thi khoảng 500 người. Các điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi. Ban Chỉ đạo thi thành phố quán triệt chung đến các hiệu trưởng nhà trường thực hiện đúng quy chế.

Thí sinh làm thủ tục dự thi chiều 27-6 tại TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Hà Nội là một trong những địa phương có số TS đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đông nhất, với hơn 102.000 TS, dự thi tại 189 điểm thi tại 30 quận, huyện, thị xã. Chiều 27-6, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT Hà Nội năm 2023 Vũ Thu Hà đã kiểm tra công tác tổ chức thi, đồng thời động viên TS, cán bộ làm thi tại điểm thi Trường THPT Phú Xuyên A (huyện Phú Xuyên) và Trường THPT Nguyễn Trãi (huyện Thường Tín).

Bà Hà cho biết tất cả các ngành, các địa phương đã chuẩn bị từ rất sớm, vào cuộc với số lượng lớn để chỉ đạo, triển khai toàn bộ công việc cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Đặc biệt, phương án phòng chống dịch, bảo đảm an toàn giao thông, các tình huống đột xuất... Tinh thần của thành phố là không chủ quan, chuẩn bị thật kỹ lưỡng từng phương án để khi có bất kỳ tình huống nào xảy ra cũng có thể xử lý được kịp thời.

Bộ GD-ĐT cho biết các hội đồng thi đã thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ TS làm thủ tục dự thi thuận lợi; phổ biến quy chế đầy đủ; báo cáo Ban Chỉ đạo các cấp các trường hợp cần phải điều chỉnh thông tin TS, giúp TS sửa các sai sót trong quá trình đăng ký dự thi, tạo tâm lý tốt để TS an tâm, sẵn sàng tham gia kỳ thi.

"Cắm chốt" tại các điểm

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, TP Đà Nẵng bố trí cho học sinh Trường THPT Phạm Phú Thứ, huyện Hòa Vang dự thi ngay tại trường để tạo thuận lợi, bảo đảm an toàn giao thông. Điểm thi này có hơn 400 TS với tổng cộng 18 phòng thi. Cũng tại điểm thi của trường này có 8 TS là người dân tộc Cơ Tu được bố trí ở lại ký túc xá. Sở GD-ĐT TP Đà Nẵng cho biết toàn thành phố có 13.133 TS đăng ký dự thi, số TS đến làm thủ tục trong chiều 27-6 là 12.963 em.

Trong sáng 27-6, Đoàn công tác của Bộ GD-ĐT do ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế, làm trưởng đoàn đã đến làm việc, công bố quyết định của bộ về việc kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức coi thi và công tác thanh tra coi thi tại Hội đồng thi Đà Nẵng. Theo đó, đoàn gồm 85 thành viên đến từ ĐH Huế và Trường ĐH Quảng Nam được phân công làm việc với Ban Coi thi cũng như "cắm chốt" tại các điểm thi để thực hiện công tác kiểm tra thi. Cùng với đó, 7 tổ kiểm tra của Ban Chỉ đạo kỳ thi TP Đà Nẵng do Phó Chủ tịch UBND các quận, huyện - phó trưởng ban chỉ đạo - làm tổ trưởng và Đoàn Thanh tra lưu động của sở GD-ĐT sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất các điểm thi vào đầu và cuối mỗi buổi thi.

Để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023, Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa đã bố trí 75 điểm thi với 1.532 phòng thi, bảo đảm mỗi huyện, thị xã, thành phố có ít nhất 1 điểm thi. Toàn tỉnh Thanh Hóa huy động khoảng 6.200 người làm nhiệm vụ thi. Chiều 27-6, số TS đến làm thủ tục dự thi là 36.114 đạt 98,99%, vắng 366 TS. Cán bộ tham gia coi thi đầy đủ; an ninh trật tự, cơ sở vật chất phục vụ thi tại các điểm thi được bảo đảm; công tác bảo quản đề thi tại các điểm thi được bảo đảm an toàn, đúng quy định.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế có 38 điểm thi với trên 13.000 TS đăng ký dự thi. Để bảo đảm an ninh, an toàn kỳ thi, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai lực lượng, biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, bảo đảm an ninh, an toàn cho kỳ thi. Trong các ngày diễn ra kỳ thi, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tăng cường kiểm tra, hướng dẫn, giải quyết những vấn đề phát sinh liên quan kỳ thi.