Thứ trưởng Lê Hải An sinh năm 1971, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy Bộ GD-ĐT, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT. Ông phụ trách các lĩnh vực: Giáo dục ĐH; giáo dục quốc phòng và an ninh; báo chí, truyền thông giáo dục; bảo đảm cơ sở vật chất và hoạt động của cơ quan Bộ GD-ĐT; công tác Đảng và Đoàn Thanh niên; công tác Công đoàn cơ quan Bộ GD-ĐT; dân quân tự vệ của cơ quan Bộ GD-ĐT.



Thứ trưởng Lê Hải An (thứ hai từ trái qua) đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại Cao Bằng tháng 6-2019 Ảnh: TRẦN NGUYỆT

Theo lịch làm việc của lãnh đạo Bộ GD-ĐT, sáng 17-10, Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phùng Xuân Nhạ và Thứ trưởng Lê Hải An họp Hội đồng quốc gia giáo dục tại trụ sở Bộ GD-ĐT.

Thứ trưởng Lê Hải An vừa dự hội thảo về triển khai khung trình độ quốc gia khối ngành khoa học sức khỏe do Bộ Y tế tổ chức tại TP Đà Nẵng vào ngày 16-10.

Thứ trưởng Lê Hải An được Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ GD-ĐT vào tháng 11-2018. Ông là kỹ sư địa vật lý, ĐH Thăm dò Địa chất Moscow, CHLB Nga; thạc sĩ dầu khí, ĐH Tổng hợp Brunei; tiến sĩ dầu khí, ĐH Heriot-Watt, Vương quốc Anh.

Tại Trường ĐH Mỏ - Địa chất, ông từng là giảng viên, phó giáo sư (2010), bí thư chi đoàn, trưởng khoa, giám đốc Trung tâm Nghiên cứu môi trường địa chất, trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, phó hiệu trưởng nhà trường. Từ năm 2014 đến 2018 là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất.

Sự ra đi đột ngột của Thứ trưởng Lê Hải An đã để lại nhiều thương tiếc cho đồng nghiệp trong ngành giáo dục, đặc biệt là những người đã từng gặp và làm việc cùng ông. GS-TS Bùi Xuân Nam, Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Mỏ - Địa chất, bày tỏ bàng hoàng và sốc khi nghe tin Thứ trưởng Lê Hải An gặp tai nạn. Ông bùi ngùi chia sẻ 24 năm quen biết và được làm việc cùng PGS Lê Hải An, ông luôn cảm nhận được từ PGS Lê Hải An sự gần gũi, thân thiện và hết lòng vì công việc.

"Chúng tôi luôn đặc biệt kính trọng anh về trí tuệ, một trong những thế hệ cử nhân được đào tạo bài bản ở nước ngoài. Anh An rất sáng tạo, sắc sảo, quyết liệt và say mê công việc" - GS Bùi Xuân Nam nói.

Một đồng nghiệp khác của PGS Lê Hải An cũng nhìn nhận thứ trưởng là người lãnh đạo quyết đoán, trách nhiệm, luôn đi đến tận cùng vấn đề. PGS Lê Hải An luôn đồng hành cùng các đồng nghiệp để hoàn thành tốt các nhiệm vụ.