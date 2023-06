Trong đó, 71 điểm thi có thí sinh tự do và 85 điểm không có thí sinh tự do. TP HCM huy động 11.280 cán bộ coi thi, 790 lãnh đạo điểm thi cùng đội ngũ nhân viên phục vụ, 474 công an trực tại các điểm thi…



TP HCM có 85.352 thí sinh THPT và 9.194 thí sinh hệ giáo dục thường xuyên, 2.791 thí sinh tự do đăng ký dự kỳ thi này. Ông Nam cho biết tổng số thí sinh miễn thi môn ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp THPT là 9.985 em. Tổng số thí sinh miễn thi tất cả bài thi trong xét tốt nghiệp THPT là 85 em.

Công an TP HCM cũng đã triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh cho kỳ thi. Trong đó, đặc biệt chú trọng công tác bảo mật đề thi, vận chuyển đề, bài thi; tổ chức bảo đảm an ninh, an toàn tại các điểm thi, in sao đề thi, làm phách, chấm thi, phúc khảo; phòng chống gian lận trong kỳ thi. Công an TP HCM còn triển khai lực lượng CSGT trực chốt; phối hợp với UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức, Sở Giao thông Vận tải bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi, tạo điều kiện để cán bộ làm công tác thi và thí sinh đến địa điểm đúng thời gian quy định.

Công an TP HCM cũng triển khai lực lượng PCCC kiểm tra an toàn cháy nổ tại ban in sao đề thi, ban làm phách, ban chấm thi; kịp thời giải quyết khi có sự cố xảy ra trên các địa bàn có điểm thi. Công an TP HCM sẽ hỗ trợ ngành GD-ĐT kiểm tra, phát hiện và kịp thời xử lý hành vi vi phạm pháp luật như lộ đề thi, mất đề thi, bài thi; tiêu cực, gian lận thi cử, sử dụng kỹ thuật công nghệ cao.

Sở Y tế TP HCM cho biết đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc có phương án bảo đảm phòng chống các loại dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm và sơ cấp cứu; kịp thời xử lý các tình huống khi có dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xảy ra tại các điểm thi.

Theo Sở GD-ĐT TP HCM, sở đã phối hợp với các đơn vị, ban, ngành liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về đi lại, nơi ăn, nghỉ cho thí sinh và cán bộ, giáo viên tham gia kỳ thi; vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ thí sinh là con em các hộ nghèo, gia đình chính sách, thí sinh khuyết tật tham dự kỳ thi; không để em nào phải bỏ thi. Sở GD-ĐT TP HCM còn chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan xử lý những tình huống bất thường xảy ra trong suốt kỳ thi.