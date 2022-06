Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM tại cuộc họp Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT thành phố, tổ chức sáng 2-6, hiện tại sở đã thực hiện nhiều công việc trong đó có việc chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi như địa điểm sao in đề thi, lưu trữ bài thi, thiết bị camera giám sát... tất cả đều đã được chuẩn bị kỹ càng, chu đáo.



Hơn 85.000 thí sinh đăng ký dự thi

Theo số liệu của Sở GD-ĐT thành phố, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm học 2022 sắp tới, TP HCM có 85.705 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó hệ THPT có 82.139 thí sinh, hệ GDTX và thí sinh tự do có 3.566 thí sinh đăng ký dự thi. Sở dự kiến quy hoạch 165 địa điểm thi. Trong đó mỗi quận, huyện sẽ có từ 1 đến 3 điểm thi dự phòng và mỗi điểm thi có từ 3 phòng dự trữ để xử lý các trường hợp bất thường.

Thí sinh dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 tại TP HCM .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Ông Nguyễn Văn Hiếu - Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM, Phó Ban Chỉ đạo Thường trực các kỳ thi tuyển sinh đầu cấp - thông tin đến thời điểm này, sở đã thực hiện nhiều công tác như triển khai quy chế, hướng dẫn kế hoạch tổ chức kỳ thi và tuyển sinh của Bộ GD-ĐT; triển khai các văn bản của Sở GD-ĐT về việc hướng dẫn thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và họp phụ huynh học sinh. Sở cũng chỉ đạo việc dạy và học, hoàn thành kế hoạch dạy học và đánh giá, xếp loại học sinh ở các trường phổ thông năm học 2021 - 2022; tổ chức ôn tập học sinh lớp 12 theo hướng dẫn của bộ và phù hợp với thực tế nhà trường.

Đặc biệt, sở cũng đã chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ kỳ thi: Địa điểm in sao đề thi, lưu trữ bài thi, làm phách, chấm thi; hạ tầng công nghệ thông tin, máy tính, máy in, máy quét; camera giám sát, phòng cháy chữa cháy; ấn chỉ ấn phẩm, văn phòng phẩm... phục vụ kỳ thi, tất cả đều đã được chuẩn bị chu đáo.

Sở GD-ĐT TP HCM tổ chức tập huấn, triển khai việc thực hiện hệ thống phần mềm dùng chung của bộ; hướng dẫn tất cả các cơ sở tự kiểm tra hồ sơ thí sinh, hướng dẫn học sinh đăng ký dự thi trực tuyến. Bên cạnh đó, tiếp nhận hồ sơ dự thi của các thí sinh và chuyển dữ liệu về Bộ GD-ĐT đúng quy định. TP HCM cho phép các thí sinh tự do đăng ký dự thi tại các trung tâm GDNN-GDTX nhằm tạo thuận lợi nhất cho các thí sinh, kể cả quân nhân và công an tại ngũ đóng trên địa bàn thành phố.

Bảo đảm coi thi an toàn, nghiêm túc

Lãnh đạo Sở GD-ĐT thành phố cho biết hiện sở đang phối hợp Sở Y tế TP HCM và chủ động tham mưu Ban Chỉ đạo thành phố về công tác tổ chức thi trong tình hình thực hiện phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ thi cho tất cả cán bộ làm công tác thi. Sở yêu cầu tất cả cán bộ tham gia coi thi phải nắm vững quy chế, nghiệp vụ tổ chức thi; bảo đảm lịch thi, bảo đảm công tác coi thi an toàn, nghiêm túc.

Theo Sở GD-ĐT thành phố, để phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Sở GD-ĐT thành phố dự kiến huy động 12.402 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi và hơn 1.700 cán bộ, giáo viên tham gia chấm thi chính thức. Sở sẽ chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức kỳ thi; đặc biệt chú ý các điều kiện phòng dịch, vệ sinh, an toàn thực phẩm, an ninh, trật tự. Chuẩn bị rà soát, làm việc với Công an thành phố thống nhất quy trình, nhân sự tham gia bảo quản in sao, vận chuyển đề thi, bài thi bảo đảm tuyệt đối an toàn, bảo mật, đúng quy chế.

"Ngoài ra, sở xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, kiểm tra tất cả các khâu của kỳ thi để bảo đảm an toàn, nghiêm túc, khách quan, trung thực, không để xảy ra sai sót, tiêu cực, vi phạm quy chế. Chuẩn bị hạ tầng công nghệ thông tin tốt, tránh tắc nghẽn mạng trong quá trình trao đổi thông tin, nhất là khi công bố kết quả thi"- một lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM thông tin.