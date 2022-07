Sáng 4-7, đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) do Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc dẫn đầu đã tổ chức kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại TP HCM.



Báo cáo với đoàn kiểm tra, ông Nguyễn Văn Hiếu - Phó Ban Chỉ đạo thường trực kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 TP HCM, Giám đốc Sở GD-ĐT TP HCM - cho biết TP HCM là 1 trong 2 địa phương có số lượng thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT lớn nhất nước với hơn 85.000 thí sinh. TP HCM cũng đã tổ chức 158 điểm thi, chuẩn bị kỹ càng các điều kiện để bảo đảm cho kỳ thi được diễn ra an toàn, đúng quy chế. "Đến thời điểm này, mọi khâu chuẩn bị cho kỳ thi đã sẵn sàng" - ông Hiếu nói.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM báo cáo đã bố trí hơn 80 xe vận chuyển đề và nhận bài thi mỗi ngày. Riêng các điểm thi ở huyện Cần Giờ, thành phố đã bố trí một chuyến phà ưu tiên để chuyên chở đề thi, bài thi. Người đứng đầu ngành GD-ĐT thành phố cũng thông tin mọi công việc, nghiệp vụ thực hiện để tổ chức kỳ thi đều được tập huấn kỹ càng, chu đáo, nhất là những điểm mới trong kỳ thi năm nay như bố trí các trường hợp thí sinh F0, hoặc ca bệnh nghi ngờ sẽ thi riêng, cách ly thế nào..." Mỗi quận, huyện bố trí 3 điểm thi dự phòng và mỗi điểm thi có 3 phòng thi dự phòng để phục vụ các thí sinh thuộc diện trên" - ông Hiếu thông tin.

Lãnh đạo Bộ GD-ĐT, UBND TP HCM, Sở GD-ĐT TP HCM kiểm tra công tác tổ chức thi sáng 4-7Ảnh: TẤN THẠNH

Chia sẻ tại buổi làm việc, ý kiến của đoàn công tác Bộ GD-ĐT đề nghị TP HCM cần tính đến phương án bảo đảm an toàn phòng chống cháy, nổ; có phương án kiểm tra hằng ngày tại địa điểm in sao đề thi. Từng cá nhân tại địa điểm in sao đề, quán triệt các yêu cầu để bảo đảm tính bảo mật, đặc biệt tuyệt đối không sử dụng điện thoại.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Văn Phúc cho rằng TP HCM cần lưu ý bám sát các quy định mới của kỳ thi năm nay để thực hiện cho tốt, nhất là quy định về phòng chống gian lận thi cử, các thiết bị gian lận công nghệ cao... Quy chế thi quy định cho thí sinh F0 được dự thi nhưng cần tính đến các phương án xử lý tình huống, chẳng hạn đang thi mà test ra F0, phòng cách ly cho F0, cán bộ coi thi bố trí đầy đủ, kịp thời... "Quy chế thi quy định thí sinh F0 sẽ được hưởng đặc cách tốt nghiệp. Tuy nhiên, nếu thí sinh vẫn có nguyện vọng thi thì sẽ được bố trí phòng thi riêng" - ông Phúc nói.

Tại buổi làm việc, ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND TP HCM, cho biết thành phố ghi nhận những góp ý của đoàn công tác để hoàn thiện việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT. Phó Chủ tịch thành phố cũng yêu cầu các sở, ngành tuyệt đối không chủ quan. "Chỉ còn vài ngày nữa là kỳ thi bắt đầu, các sở, ngành liên quan cần chỉ đạo, rà soát hoàn thiện tất cả những gì có thể để bảo đảm kỳ thi an toàn, nghiêm túc, tạo điều kiện cho tất cả các thí sinh. Nội dung nào chưa rõ thì xin ý kiến cơ quan chức năng để đạt hiệu quả cao nhất. Ngành GD-ĐT thông qua hệ thống của mình, nhắc nhở các thí sinh, phối hợp với phụ huynh để có những lời khuyên hữu ích nhất cho thí sinh…" - ông Dương Anh Đức nói.