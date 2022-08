Theo kết quả một nghiên cứu của ĐH Chicago (Mỹ), 85%-90% học sinh từ mầm non đến lớp 12 ở nước này có khả năng đọc hiểu kém. Tuy nhiên, nếu áp dụng các chương trình ngăn ngừa và can thiệp ngôn ngữ sớm, cụ thể là trước lớp 3, tình trạng này sẽ được khắc phục. Ngược lại, nếu không được can thiệp trước 9 tuổi, 75% số trẻ sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc đọc hiểu suốt thời gian học phổ thông cho đến khi trưởng thành.

Một nghiên cứu trong thời gian dài của tổ chức Annie E. Casey Foundation (Mỹ) phát hiện nếu học sinh không thông thạo đọc hiểu vào lớp 3 sẽ có nguy cơ rớt phổ thông gấp 4 lần những em khác.

Theo USA Today, các chuyên gia đã tìm thấy mối liên quan giữa trình độ đọc hiểu kém, tỉ lệ bỏ học và tình trạng phạm tội dù trình độ học vấn kém không phải là nguyên nhân trực tiếp. Theo kết quả của nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Stanford (Mỹ), học sinh bỏ học ở bậc phổ thông có khuynh hướng bị bắt giữ gấp 3,5 lần so với học sinh đã tốt nghiệp. Tỉ lệ học sinh đọc hiểu kém chiếm 1/3 tổng số học sinh trên toàn nước Mỹ và nhóm phạm tội chiếm hơn 63% tổng số trẻ không tốt nghiệp trung học.

Kết quả khảo sát toàn quốc về khả năng đọc hiểu của người lớn ở Mỹ cho thấy khoảng 70% tội phạm không thể đọc văn bản ở trình độ lớp 4, khoảng 85% trẻ bị phát hiện mù chữ trong quá trình đối chất với tòa án vị thành niên. 68% tội phạm nam giới trên toàn nước Mỹ không có bằng trung học.

Giáo viên và học sinh trong một lớp tập đọc tại trường tiểu học Tiểu học Mary Eyre (Mỹ) - Ảnh: USA Today.

Nếu tiếp tục học lên cao mà không được can thiệp ngôn ngữ kịp thời, những học sinh này sẽ không theo kịp các bạn khác. Vì vậy, chính quyền địa phương và nhà trường phải kịp thời đề ra biện pháp thích hợp như đầu tư giáo trình đọc hiểu mới, tập huấn cho giáo viên phụ trách.

Bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần quan tâm sâu sát con cái để sớm phát hiện và đồng hành với chuyên gia trong việc cải thiện khả năng ngôn ngữ của con mình. Theo Bộ Giáo dục Mỹ, cha mẹ nên tập thói quen trò chuyện với con từ khi chúng còn chưa biết nói, đọc truyện cho con nghe ít nhất 30 phút/ngày và giúp con tự tập đọc.