Trường cho trẻ ăn gạo mốc, đầu cá: Hiệu trưởng bị tố hàng loạt vi phạm

13/10/2018 16:40

Liên quan những lùm xùm xung quanh việc phụ huynh và một số giáo viên Trường Mầm non Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) tố nhà trường sử dụng gạo mốc, gạo cũ nấu cơm cho trẻ và món ăn chính chỉ là đầu cá kèm canh cải đầy thịt mỡ, phóng viên Báo Người Lao Động đã trao đổi với những giáo viên của trường này. Họ cho biết từng có đơn tố cáo hàng loạt vi phạm của hiệu trưởng đến các cơ quan chức năng.

12 nội dung vi phạm?



Trường Mầm non Phú Mỹ

Vào tháng 8-2018, sau một thời gian dài giảng dạy, chăm sóc trẻ tại Trường Mầm non Phú Mỹ, 11 giáo viên đã làm đơn tố cáo những vi phạm về công tác quản lý của hiệu trưởng với 12 nội dung, đồng thời yêu cầu đoàn thanh tra của UBND thị xã Phú Mỹ làm rõ.

Cụ thể, năm 2017-2018, trường thu 30.000 đồng/ngày/học sinh, trong đó tách 1.000 đồng để mua rau cho các cháu trong bữa ăn trưa. Tuy nhiên, theo một số giáo viên, hầu như tất cả các bữa ăn của cả năm học không hề có món rau như trong thực đơn. Khi phụ huynh thắc mắc, giáo viên hỏi hiệu trưởng trong cuộc họp nhưng không được giải thích rõ ràng. Cuối năm, hiệu trưởng thông báo trong cuộc họp là âm 150 triệu đồng tiền rau, trong khi tiền ăn của trẻ vẫn đóng đầy đủ.

Để chứng minh nội dung tố cáo này, một giáo viên đã cung cấp những bức hình chụp lại bữa ăn trưa của các cháu. Đa số những bức hình mà giáo viên cung cấp đều không có món rau.

Giáo viên tố cáo trường thu mỗi trẻ 385.000 đồng tiền mua đồ dùng, đồ chơi nhưng chỉ cấp đủ đồ dùng học tập như tập vở, còn đồ chơi rất ít. Điều đáng nói là nhà trường vẫn yêu cầu giáo viên các lớp ký trước danh sách nhận đồ chơi với lý do làm căn cứ sau này mua đồ chơi về từng lớp. Đến nay, đồ chơi của trẻ vẫn không thấy, giáo viên thắc mắc thì không được trả lời.

Ngoài ra, giáo viên cho biết bên cung cấp thực phẩm chi hoa hồng cho trường, cụ thể là tháng 5 và tháng 8-2017 chi gần 15 triệu đồng, chia cho một số người (bao gồm ban giám hiệu) mà không thông qua tập thể.

Theo tìm hiểu của các giáo viên này thì mỗi tháng, trường được 3 triệu đồng tiền chăm sóc cây cảnh từ nhà nước nhưng hiệu trưởng không thuê nhân viên dọn dẹp mà yêu cầu giáo viên đi nhổ cỏ với danh nghĩa "ngày chủ nhật xanh". Trong khi đó, rất nhiều giáo viên có con nhỏ, cuối tuần phải dành thời gian chăm sóc con cái.

Theo quy định, bậc học mầm non mỗi lớp sẽ phân công 2 giáo viên nhưng thực tế, nhiều giáo viên phải đứng lớp 1 mình, cũng không được chi thêm tiền tăng giờ. Khi giáo viên thắc mắc thì hiệu trưởng trả lời do cấp trên không cấp tiền hợp đồng giáo viên.

Ngoài ra, các giáo viên còn tố hiệu trưởng có những lời nói khó nghe với giáo viên trước mặt phụ huynh và một số vi phạm khác.

Phải chờ kết luận thanh tra

Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo của 11 giáo viên, cuối tháng 9-2018, đoàn thanh tra của UBND thị xã Phú Mỹ được thành lập để làm rõ các nội dung.

Sau gần 1 tháng đoàn thanh tra làm việc, phụ huynh và các giáo viên từng gửi đơn tố cáo đã yêu cầu thay đổi một số thành viên trong đoàn do cảm thấy không tin tưởng sự khách quan của họ.

Bữa cơm không rau mà giáo viên chụp hình lại trước đó

Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ, cho biết UBND thị xã đã họp và thống nhất thay đổi 3 thành viên. Đến nay, thanh tra đã làm rõ được khoảng 60% nội dung tố cáo và chỉ đạo các thành viên làm việc cả thứ 7, chủ nhật để sớm có kết luận.

"Hiệu trưởng có sai phạm hay không, đúng sai như thế nào thì cần có kết luận thanh tra theo quy định để xử lý chứ không thể vội vàng kết luận" - ông Thắm thông tin.

Liên quan đến việc hàng loạt cấp dưỡng của trường xin nghỉ, không có người nấu cơm cho trẻ, theo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Phú Mỹ, một trong những lý do họ xin nghỉ là vì cảm thấy không an toàn khi đến trường. Tuy nhiên, phòng chưa giải quyết những đơn này. Đầu tuần tới, Trường Mầm non Phú Mỹ vẫn hoạt động bình thường, trẻ sẽ được các cô nấu ăn đầy đủ.

Trường Mầm non Phú Mỹ là trường đạt chuẩn quốc gia với gần 500 trẻ. Đây là trường lớn nhất và có số trẻ theo học đông nhất tại thị xã Phú Mỹ.

Chuyển công an điều tra Liên quan đến nghi vấn nhà trường cho trẻ ăn gạo mốc, gạo cũ, thức ăn chính là đầu cá và canh chỉ toàn thịt mỡ, tại cuộc họp ngày 12-10, lãnh đạo thị xã Phú Mỹ đã yêu cầu cơ quan công an điều tra làm rõ và sẽ sớm thông tin cho dư luận. Một số giáo viên nhà trường cho biết đã chứng kiến việc trẻ ăn cơm có màu xanh, nghi gạo bị mốc từ thứ 6 tuần trước (ngày 5-10). Sau đó, giáo viên đã nhắn tin cho lãnh đạo nhà trường yêu cầu đổi gạo nhưng đến tuần sau, nhà trường tiếp tục cho trẻ ăn gạo này. Trẻ ăn gạo có cơm có màu hơi đen và đầu cá tại trường mầm non Phú Mỹ Ngoài ra, những giáo viên tố cáo bức xúc trước thông tin cho rằng các giáo viên này cố tình đánh tráo thức ăn. "Việc này là không hề có cơ sở, bởi theo quy trình đưa thức ăn cho trẻ, giáo viên đứng lớp không được vào nhà bếp. Khi đến giờ ăn, các cấp dưỡng sẽ phân chia thức ăn theo từng lớp và đưa đến tận nơi, giáo viên chỉ chia ra cho trẻ" - một giáo viên trao đổi với phóng viên.

Bài, ảnh: Ngọc Giang