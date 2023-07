Tham dự buổi lễ có Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long; ThS Nguyễn Văn Thanh - Cố vấn cấp cao Ban Giám hiệu; TS Nguyễn Bách Khoa - Trưởng khoa Cơ bản, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh; lãnh đạo một số đơn vị trực thuộc.

Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ phát biểu tại lễ khai giảng

TS Nguyễn Bách Khoa, Trưởng khoa Cơ bản, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh, thông qua kế hoạch của khóa học

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long - cho biết trường được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo kiến thức về Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên. Đây là môn học bắt buộc đối với sinh viên.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm với sinh viên

"Lãnh đạo các đơn vị liên quan cần quan tâm bố trí chỗ ăn, ở và đảm bảo tốt sức khỏe cho sinh viên trong khoảng thời gian các em tham gia học tập. Mong các em sinh viên thực hiện nghiêm túc những nội quy, quy định của khóa học; đồng thời không ngừng học tập, phát huy tính năng động sáng tạo của tuổi trẻ, ra sức rèn luyện và tương trợ giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa học" – Nhà giáo ưu tú Lương Minh Cừ đề nghị.



Khóa học Giáo dục Quốc phòng và An ninh năm 2023 có 917 sinh viên khóa 23 tham gia học tập từ ngày 5-6 đến ngày 12-8 với các nội dung: Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam; công tác quốc phòng và an ninh; quân sự chung; kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật.

Thông qua khóa học giúp cho sinh viên được trải nghiệm với môi trường quân đội, rèn luyện tính kỷ luật, tính tập thể và các hoạt động tập thể. Qua đó giúp sinh viên trưởng thành hơn, được trang bị thêm nhiều kỹ năng cần thiết để phát triển bản thân.