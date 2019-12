Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa ban hành Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT về Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp THCS, THPT, trung cấp/cao đẳng sư phạm; văn bằng giáo dục đại học (ĐH) và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân mà Bộ GD-ĐT vừa ban hành.



Các cơ sở giáo dục ĐH và cơ sở đào tạo giáo viên được in phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định

Theo đó, thay vì các trường ĐH "tự chủ in phôi văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân", theo quy định mới, các cơ sở giáo dục ĐH và cơ sở đào tạo giáo viên được in phôi chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân theo mẫu do Bộ trưởng Bộ GD-ĐT quy định sau khi báo cáo bằng văn bản với Bộ.

Mẫu phôi chứng chỉ phải gửi báo cáo Bộ, cơ quan quản lý trực tiếp, công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nơi cơ sở giáo dục đóng trụ sở chính.

Riêng với phôi văn bằng giáo dục ĐH thì các cơ sở này vẫn được tự chủ thiết kế mẫu, in phôi… Tuy nhiên, nội dung chính ghi trên văn bằng giáo dục đại học và phụ lục văn bằng giáo dục đại học vẫn phải thực hiện theo quy định chung do Bộ GD-ĐT quy định.

Ngoài ra, thủ trưởng cơ sở giáo dục ĐH sau khi phê duyệt mẫu phôi văn bằng phải gửi mẫu về Bộ GD-ĐT, cơ quan quản lý trực tiếp, công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi cơ sở giáo dục đóng trụ sở để báo cáo

Thông tư có hiệu lực từ ngày 15-1-2020.