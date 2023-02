Ông Đặng Anh Quân khi bị Công an TP HCM mời làm việc

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động ngày 25-2, PGS-TS Trần Hoàng Hải, Quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Luật TP HCM, cho biết sau khi VKSND TP HCM đã ra quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" do bị can Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, CEO Công ty CP Đại Nam) và đồng phạm thực hiện, trường đã thành lập tổ công tác để xem xét các vấn đề liên quan TS Đặng Anh Quân- người đang công tác tại trường.

Lãnh đạo Trường ĐH Luật TP HCM cho biết do thời điểm ông Quân bị bắt rơi vào cuối tuần nên tổ công tác chưa thể họp được. Dự kiến, ngày thứ hai tuần tới (27-2), tổ sẽ họp và nhà trường sẽ có thông cáo báo chí chính thức về vụ việc. Quan điểm của trường là không bao che nhưng việc xử lý cần có cơ sở pháp lý.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, tối 24-2, VKSND TP HCM đã phê chuẩn lệnh bắt để tạm giam của công an cùng cấp đối với tiến sĩ luật Đặng Anh Quân (giảng viên Trường đại học Luật TP HCM) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" theo điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Ông Đặng Anh Quân bị bắt giam với vai trò đồng phạm của bà Nguyễn Phương Hằng (CEO Công ty CP Đại Nam),

Tiến sĩ Đặng Anh Quân được dư luận đặc biệt quan tâm khi tham gia các buổi livestream cùng bà Nguyễn Phương Hằng.

Trước đó, Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Nguyễn Phương Hằng, Nguyễn Thị Mai Nhi (SN 1983, trợ lý của bà Nguyễn Phương Hằng), Lê Thị Thu Hà (SN 1992, nhân viên Công ty Đại Nam), Huỳnh Công Tân (SN 1994, trưởng phòng truyền thông Công ty Đại Nam) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Kết luận điều tra thể hiện trong các buổi bà Nguyễn Phương Hằng dùng mạng xã hội livestream nói về đời tư của nhiều người khác thì có sự tham gia của tiến sĩ luật Đặng Anh Quân.