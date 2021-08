Chương trình bàn tròn trực tuyến với chủ đề: "Điểm sàn, điểm chuẩn và Cơ hội trúng tuyển đại học" nằm trong khổ chương trình Đưa trường học dến thí sinh năm 2021 do Báo Người Lao Động tổ chức.

Khách mời trong chương trình, gồm: - TS Lê Thị Thanh Mai, Trưởng ban công tác sinh viên, ĐHQG TP HCM - PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm, Phó trưởng Phòng Điều hành phòng Quản lý đào tạo, Trường ĐH Y Phạm Ngọc Thạch; - ThS Lê Phan Quốc, Phó Trưởng phòng Đào tạo, Trường ĐH Sư phạm TP HCM; - ThS Nguyễn Hải Trường An, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Kinh tế-Luật

PHẦN TƯ VẤN TRỰC TIẾP:

Bộ Giáo dục và Đào tạo chiều 25-8 đã công bố mức điểm sàn của khối ngành sức khỏe và sư phạm. Theo đó, điểm sàn để tuyển sinh ngành y khoa, răng - hàm - mặt của nhóm ngành sức khoẻ đối với thí sinh khu vực 3 ở các tổ hợp là 22. Ngành y học cổ truyền và dược học là 21. Các ngành còn lại là 19. Đối với các ngành thuộc nhóm ngành đào tạo giáo viên, điểm sàn là 19. Riêng ngành giáo dục thể chất, huấn luyện thể thao, sư phạm âm nhạc, sư phạm mỹ thuật là 18 điểm với tổ hợp xét tuyển 3 môn văn hoá.

Trước đó, hầu hết các trường ĐH, học viện đã công bố điểm sàn theo phương thức xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.



Như vậy so với năm 2020, khối ngành sức khỏe điểm sàn giữ nguyên và khối ngành đào tạo giáo viên điểm sàn tăng 0,5 điểm.

- Với mức điểm trên, ThS Lê Phan Quốc có thể lý giải vì sao điểm sàn khối sư phạm lại tăng và với mức điểm này có tác động đến điểm chuẩn vào khối ngành sư phạm hay không, thưa thầy?

ThS Lê Phan Quốc, trả lời: Việc xác định ngưỡng điểm (gọi là điểm sàn) thì phụ thuộc vào kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT (phổ điểm đã công bố), đồng thời dựa trên kết quả nguyện đã đăng kí của các em vào đợt 1. Do đó, phổ điểm tăng, nguyện vọng vào các ngành đào tạo giáo viên cũng tăng nên mức điểm sàn tăng chủ yếu do 2 lí do đó. Việc điểm sàn tăng là 1 trong những nguyên nhân sẽ tác động đến điểm chuẩn, và lí do tiếp theo có thể xảy ra biến động sắp tới chính là việc điều chỉnh nguyện vọng của các em.



Ban tư vấn của chương trình sẵn sàng giải đáp những câu hỏi của thí sinh

- Đối với khối ngành sức khỏe dù mức điểm sàn không tăng so với năm ngoái nhưng nhiều người dự đoán điểm chuẩn của khối ngành sức khỏe sẽ tăng cao. Thưa PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm, ông có đánh giá gì?

PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm, trả lời: Ai cũng dự đoán điểm ngành Y năm nay sẽ cao sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm thi, phổ điểm.

Hiện chưa thể xác định điểm chuẩn vì tới đây thì sinh còn điều chỉnh NV, nếu các em đổ dồn vào thì điểm chuẩn sẽ tăng và ngược lại.

PGS-TS-BS Phạm Hiếu Liêm trả lời câu hỏi của chương trình

.Với mức điểm sàn khối ngành sức khỏe và sư phạm vừa công thì cô có nhận định thế nào thưa TS Lê Thị Thanh Mai? Theo cô với mức điểm sàn vừa công bố thì các ngành khối ngành sức khỏe và sư phạm của các trường ĐH nói chung và của Khoa Y ĐHQG TP HCM nói riêng có nhiều biến động hay không?

- TS Lê Thị Thanh Mai, trả lời: Bộ GDĐT vừa công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ ĐH và ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng; nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2021, theo đó, so với năm 2020 thì mức điểm này với nhóm ngành Sư phạm tăng 0,5 điểm (từ 17 đến 19 điểm tủy ngành); với nhóm ngành sức khỏe thì ổn định (từ 19 đến 22 điểm tủy ngành).

Nhìn qua Kết quả thi TNTHPT đợt 1:

Khối Sức khỏe:

- Số thí sinh đạt từ sàn trở lên năm 2021 (90.700) nhỉnh hơn một chút so với năm 2020 (90.191).

- ĐTB năm 2021 của THXT B00 thấp hơn 0,48 so với năm 2020.

- Điểm chuẩn ngành Y ở TP.HCM, năm 2020 thấp nhất là 27,05 điểm. Số thí sinh đạt mức 27 điểm năm 2020 là 3.123, năm 2021 là 2.833 – ít hơn, như vậy khả năng điểm chuẩn ngành Y của một số trường sẽ không cao hơn năm 2020. Cụ thể cũng còn tùy trường và tùy tình hình ĐKXT năm nay và tuỳ thuộc vào chỉ tiêu còn lại.

Khối Sư phạm: các tổ hợp xét tuyển có môn tiếng Anh (A01, D01) đều cao hơn gần 1 điểm so với năm 2020; các THXT khác thường là giảm cho nên khả năng điểm chuẩn vào các ngành cũng sẽ tăng.

Như đã phân tích qua vài thông số, khả năng điểm chuẩn vào các ngành đào tạo khối sức khỏe của ĐHQG TP HCM ổn định như năm 2020, thậm chí có trường có thể thấp hơn. Tuy nhiên việc này cũng còn tùy vào chỉ tiêu và thực tế ĐKXT năm nay của thí sinh.

TS Lê Thị Thanh Mai, ĐHQG TP HCM trả lời câu hỏi của chương trình

- Điểm chuẩn những năm vừa qua của Trường ĐH Kinh tế- Luật khá cao (năm 2020, nhiều ngành từ 25 đến 27,45) nhưng mức điểm sàn năm 2021 mà trường vừa công bố chỉ 20 điểm. ThS Nguyễn Hải Trường An có thể nhận định mức chênh lệch điểm sàn và điểm chuẩn năm nay giữa các ngành?

- ThS Nguyễn Hải Trường An, trả lời: Hàng năm, Trường Đại học Kinh tế - Luật đều công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đây là điểm sàn không chỉ là mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bằng phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT mà còn điểm ngưỡng đầu vào dành cho phương thức ưu tiên xét tuyển theo quy định của ĐHQG-HCM dành cho học sinh giỏi của các trường chuyên, năng khiếu và tốp đầu, được chính thức trúng tuyển vào Trường. Và nhà trường cũng không đặt quá nặng về mức ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào cao hay thấp. Điểm trúng tuyển các chương trình đào tạo của Trường là do chính thí sinh quyết định, dựa trên số lượng hồ sơ, điểm số của thí sinh thì sẽ thể hiện được chất lượng điểm trúng tuyển, được xét từ trên cao xuống theo chỉ tiêu. Đây cũng chính là điều mà thí sinh sẽ cần nghiên cứu thật kỹ không chỉ là về mức điểm trúng tuyển các chương trình đào tạo của Trường trong những năm vừa qua mà còn tìm hiểu kỹ về ngành học mình đăng ký như thế nào để có thể xây dựng chiến lược đặt nguyện vọng phù hợp hơn.

ThS Nguyễn Hải Trường An, Trường ĐH Kinh tế - Luật (ĐHQG TP HCM)

. Trong 2 ngày 24 và 25/8, Bộ GD-ĐT đã mở Cổng thông tin tuyển sinh để thí sinh "thực hành" điều chỉnh nguyện vọng cho đợt điều chỉnh nguyện vọng chính thức từ ngày 29/8 đến trước 17 giờ 00 ngày 5/9. Trước thời điểm thí sinh điều chỉnh nguyện vọng, các vị khách mời có thể dành cho các em một vài lời khuyên sát thực nhất?

- TS Lê Thị Thanh Mai, trả lời: Điều chỉnh nguyện vọng khi thật sự cần thiết và đã suy nghĩ thật kỹ, đáp ứng các nguyên tắc sau:

Nghề nghiệp - Việc làm (nghề nghiệp – ngành học /ngành gần – trường)

Có điểm thi đạt từ ngưỡng ĐBCL đầu vào (SK, SP) và từ mức điểm nhận hồ sơ trở lên.

Nên tham khảo kỹ thông tin xét tuyển của các trường; điểm chuẩn năm trước để biết cơ hội trúng tuyển. Chọn THXT có điểm cao nhất đối với ngành có nhiều THXT nhưng chung mức điểm chuẩn.

Sắp xếp theo thứ tự độ yêu thích giảm dần (3 NHÓM).

Ghi nháp trước, rồi hãy vào tài khoản cá nhân và nên sử dụng laptop để vào cổng thông tin điều chỉnh nguyện vọng.

- TS Lê Phan Quốc, bổ sung:

Một số khối ngành điểm chuẩn có thể biến động sẽ phụ thuộc vào điểm tốt nghiệp THPT như vậy những khối có điểm tăng sẽ dẫn đến tăng điểm chuẩn ở những ngành này, tại trường ĐHSP TP HCM cụ thể là các ngành KHTN.

Tuy nhiên cuối cùng vẫn phụ thuộc vào việc nguyện vọng của các thí sinh đăng kí vào các ngành đó họ đang ở những mức điểm như thế nào

Và theo quy chế tuyển sinh việc cho phép điều chỉnh nguyện vọng, lựa chọn nguyện vọng để chúng ta có nhiều cơ hội chọn ngành mình thích. Do đó, khi cân nhắc thấy điểm thi tốt nghiệp THPT ở mứcc vừa phải có thể đáp ứng được thì mình hoàn toàn có thể đặt nguyện vọng vào đó và hết sức chú ý việc ưu tiên các nguyện vọng với các ngành yêu thích đặt lên đầu tiên.

TS Lê Phan Quốc trả lời các câu hỏi của chương trình

- PGS-TS- BS Phạm Hiếu Liêm, bổ sung: Các em chỉ muốn đậu ĐH thì chọn như thế nào cũng được.

Nếu thí sinh có đam mê để theo đuổi ước mơ thì hãy theo đuổi đến cùng, không chỉ năm nay mà năm sau.

Cần phải lắng nghe, thấu hiểu để biết được năng khiếu của mình.

- ThS Nguyễn Hải Trường An, chia sẻ: Thí sinh cần có sự trao đổi trong gia đình về ngành học. Có thể có sự không đồng nhất về quan điểm nhưng bạn cần thuyết phục phụ huynh và cần tự tin khi chọn ngành.

Phụ huynh, thí sinh cũng nên trao đổi để có thêm thông tin từ các trường để các em hiểu hơn về ngành học.

Thí sinh cần tham khảo điểm trúng tuyển các năm vừa qua chứ không riêng gì năm 2020.

.Thưa ThS Lê Phan Quốc, từ khoá tuyển sinh năm nay, sinh viên sư phạm ngoài việc được miễn học phí còn được cấp sinh hoạt phí, bố trí việc làm sau khi tốt nghiệp. Chính sách này liệu có làm cho số thí sinh đăng ký xét tuyển cao hơn các năm trước, thực tế số lượng nguyện vọng vào trường có tăng hay không và những ngày học nào được thí sinh chọn lựa?



- ThS Lê Phan Quốc, trả lời: Trước hết, từ góc độ tác động của nguyên nhân trên là có. Rõ ràng với thống kê của nhà trường ở đăng kí lần 1 của các bạn thí sinh đã tăng so sới năm 2020. Tuy nhiên, nhà trường có thực hiện những khảo sát nhỏ thì việc này chưa hẳn do sự tác động của yếu tố trên.

Mà năm nay việc tăng số lượng nguyện vọng có thể do việc nắm bắt thông tin trong lĩnh vực giáo dục của các bạn thí sinh, chúng ta đều biết năm 2018 thì Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chính thức Chương trình giáo dục phổ thông 2018 (gọi là Chương trình mới). Chương trình này sẽ áp dụng vào năm 2020 đối với lớp 1, đang cuốn chiếu dần năm nay là lớp 2, 6. Như vậy, trong lộ trình 4-5 năm sắp tới thì việc cần đội ngũ giáo viên có chất lượng sẽ là yêu cầu cấp thiết đối với thực hiện chương trình.

Trong 4-5 năm năm nữa khi ra trường các em sẽ đáp ứng được yêu cầu của chương trình mới

Ngoài ra trong chương trình cũng có một số môn học/hoạt động giáo dục mà trước đó chưa có như Hoạt động trải nghiệm, môn Lịch sử - Địa lí, môn Khoa học tự nhiên.

Cho nên, số thí sinh tăng nguyện vọng ở những ngành này sẽ có tăng và những ngành truyền thống mà luôn được thí sinh quan tâm cũng tăng như Sư phạm Toán, tiếng Anh, Ngữ văn…