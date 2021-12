Theo đó, Việt Nam có 3 cơ sở đào tạo ĐH lọt bảng xếp hạng là Trường ĐH Tôn Đức Thắng, Trường ĐH Duy Tân (mới tham gia) và ĐHQG Hà Nội. ĐHQG Hà Nội có thứ hạng 938 thế giới, tăng 11 bậc so với kỳ xếp hạng năm 2021, đồng thời được xếp thứ 241 ở khu vực châu Á. Khu vực châu Á có 827 trường được tham gia xếp hạng.



Ngoài việc tập trung vào xếp hạng các trường ĐH, CĐ của Mỹ, tạp chí này cũng đã công bố Bảng xếp hạng Best Global Universities (Bảng xếp hạng các đại học tốt nhất toàn cầu) để đáp ứng nhu cầu người học ở Mỹ mở rộng ra ngoài các trường ĐH trong nước. Best Global Universities đánh giá các trường ĐH bằng 13 tiêu chí hoàn toàn khách quan và tập trung vào uy tín nghiên cứu (qua khảo sát) và chất lượng nghiên cứu qua phân tích dữ liệu khoa học được công bố trong CSDL của Clarivate Analytics InCites. Trong đó, chỉ những trường ĐH có 1.250 bài báo được xuất bản trong giai đoạn từ năm 2015 đến 2019 mới được xem xét; đồng thời uy tín về nghiên cứu do Clarivate Analytics InCites thực hiện. Các học giả tham gia đánh giá uy tín nghiên cứu là những tác giả được lựa chọn từ CSDL Web of Science, bao gồm Science Citation Index Expanded (SCIE), Social Sciences Citation Index (SSCI) và Arts & Humanities Citation Index (A&HCI).