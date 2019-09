Niềm vui vỡ òa ở đất học xứ Nghệ

Từ sáng sớm, có khoảng 5.000 học sinh, thầy cô giáo và người dân xứ Nghệ bất chấp trời nắng nóng đã tập trung tại khu vực Quảng trường Hồ Chí Minh, TP Vinh, tỉnh Nghệ An. Cả biển người hào hứng cổ vũ hết mình cho các thí sinh trong cuộc thi chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm 2019.

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Nghệ An, có mặt tại Quảng trường Hồ Chí Minh để cổ vũ cho thí sinh Trần Thế Trung, cho biết: Việc Nghệ An có thí sinh đến với chung kết cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia là niềm tự hào không chỉ với thầy trò Trường THPT chuyên Phan Bội Châu mà còn là niềm vinh dự cho đất học xứ Nghệ. "Chúng tôi đều chúc cho Trung bình tĩnh, tự tin trả lời các câu hỏi, giành chiến thắng mang vinh quang về cho nhà trường, cho quê hương Nghệ An và em đã làm được điều đó" - ông Thành chia sẻ.

Khi người dẫn chương trình xướng tên Trần Thế Trung giành vòng nguyệt quế Đường lên đỉnh Olympia 2019, những dồn nén, hồi hộp như vỡ òa, mọi người ôm chầm lấy nhau trong niềm vui lớn. Trong giây phút chứng kiến em học sinh yêu quý của mình đăng quang, những giọt nước mắt vui sướng đã rơi trên khuôn mặt thầy Ngô Sỹ Thủy - Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Phan Bội Châu. Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, thầy Ngô Sỹ Thủy nói: "Quá hạnh phúc, em ấy đã đăng quang một cách tự tin, thuyết phục. Để có được kết quả hôm nay là sự nỗ lực hết mình của Trung trong suốt một thời gian dài. Em ấy là niềm tự hào của nhà trường, của đất học xứ Nghệ".

Thầy Trần Ngọc Thắng, giáo viên chủ nhiệm của Trần Thế Trung, cho biết: "Trung học giỏi toàn diện, đặc biệt ở môn vật lý và tiếng Anh. Ngoài học tập tốt, Trung còn tích cực tham gia các hoạt động văn nghệ, ngoại khóa, đam mê âm nhạc, làm MC... Tôi và nhà trường vô cùng tự hào khi có một học sinh như em".