Lý tưởng sống

Giáo dục lý tưởng sống cho giới trẻ

Lê Thị Thắm (Trường THPT Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng)

Để lý tưởng cách mạng trở thành "lá chắn" bảo vệ giới trẻ trước sự xâm nhập của thông tin xấu độc, cần thực hiện đồng bộ 3 giải pháp trọng tâm.

 Tình trạng thờ ơ với các vấn đề chính trị - xã hội, xem nhẹ lý tưởng sống, chạy theo lối sống thực dụng… ở một bộ phận giới trẻ đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đổi mới công tác giáo dục lý tưởng cách mạng trong trường phổ thông.

Trong Văn kiện Đại hội lần thứ XIII, Đảng ta đã xác định rõ cần phải tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước và tinh thần cống hiến của thế hệ trẻ. Trước đó, Nghị quyết 29/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo cũng nhấn mạnh việc hình thành con người Việt Nam phát triển toàn diện, trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

Giáo dục lý tưởng sống cho giới trẻ - Ảnh 1.

Một chương trình sinh hoạt truyền thống tại Trường THPT Phan Châu Trinh, TP Đà Nẵng .Ảnh: THẮM LÊ

Thực tế, việc giáo dục lý tưởng cho học sinh THPT đã được lồng ghép vào chương trình học và các hoạt động ngoại khóa, song nội dung còn khô khan, thiếu sáng tạo; phương pháp truyền đạt thiếu hấp dẫn; sự phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội chưa đồng bộ. Trong khi đó, môi trường mạng xã hội ngày càng tác động tiêu cực đến nhận thức của giới trẻ.

Để lý tưởng cách mạng trở thành "lá chắn" bảo vệ giới trẻ trước sự xâm nhập của thông tin xấu độc, cần thực hiện đồng bộ 3 giải pháp trọng tâm. Theo đó, cần đổi mới nội dung giáo dục lý tưởng cách mạng; đổi mới phương pháp - lấy học sinh làm trung tâm, ứng dụng công nghệ và truyền thông số.

Việc truyền đạt lý tưởng cách mạng phải gắn với thực tiễn, gần gũi đời sống, khơi dậy cảm xúc và tinh thần tự hào dân tộc. Khi giáo dục cần tích hợp liên môn, lồng ghép lý tưởng sống trong từng môn học, đồng thời sử dụng nhiều hình ảnh để khơi gợi tư duy độc lập và khát vọng cống hiến... Điều đó giúp học sinh tự rèn luyện bản lĩnh, hình thành lý tưởng cao đẹp, biết sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng và đất nước.

Thực tế, nhiều trường học đã rất xem trọng việc này. Chẳng hạn, Trường THPT Phan Châu Trinh (TP Đà Nẵng) đã chủ động triển khai nhiều mô hình giáo dục lý tưởng sống gắn với Chương trình Giáo dục phổ thông 2018. Các hoạt động như: Diễn đàn "Thanh niên tự hào, vững tin theo Đảng", chương trình thiện nguyện "Mầm xanh hy vọng"… đã tạo nên môi trường giáo dục lý tưởng phong phú, thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức chính trị, tinh thần xung kích và khát vọng vươn lên cho học sinh. Việc học đi đôi với hành, tư tưởng đi liền với hành động sẽ tạo ra một lớp trẻ năng động, tự tin, đầy hoài bão.

Năm 2025, Trường THPT Phan Châu Trinh có 16 học sinh lớp 12 được kết nạp Đảng. Đây là minh chứng về việc giáo dục lý tưởng đã thực sự thấm sâu, lan tỏa trong học sinh. Bà Nguyễn Thị Thảo Sương - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh - nhấn mạnh: "Nhà trường xem công tác phát triển Đảng trong học sinh là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Chúng tôi tạo điều kiện tối đa để học sinh được đứng vào hàng ngũ của Đảng khi đủ điều kiện".


