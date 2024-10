Giáo dục trẻ phát triển đa kỹ năng

Trường Mầm non Quốc tế Cavik (đường Ngô Thì Nhậm, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) là mô hình tiên phong trong giáo dục đơn ngữ tại khu vực Tây Nguyên. Đây là mô hình giáo dục tiên tiến giúp trẻ phát triển toàn diện, nhất là ngoại ngữ và kỹ năng mềm.



Cô Nicoleth Smalbergre, chuyên gia giáo dục mầm non của Trường Mầm non Quốc tế Cavik, cho biết xuyên suốt chương trình đào tạo, giảng dạy, giáo viên và nhà trường luôn chú trọng việc dạy học sinh về lịch sử. Theo đó, thông qua các hoạt động trực quan, sinh động, các em luôn nhớ về cội nguồn. Trường đã lồng ghép các kiến thức lịch sử vào những hoạt động giáo dục, giúp các em nhỏ dễ tiếp thu, hun đúc lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc.

Bên cạnh đó, trẻ mới 4-5 tuổi học tại Trường Mầm non Quốc tế Cavik không chỉ sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 mà còn được giáo dục kỹ năng thuyết trình, giúp các em luôn tự tin thể hiện trước đám đông.

Trường Mầm non Quốc tế Cavik tại Đắk Lắk giáo dục trẻ phát triển toàn diện các kỹ năng

Trường Mầm non Quốc tế Cavik tại Đắk Lắk đã tổ chức những cuộc thi giúp học sinh trau dồi kiến thức, thể hiện bản thân

Đại diện Trường Mầm non Quốc tế Cavik cho hay mô hình giáo dục này đã và đang tạo ra giá trị thiết thực trong bối cảnh toàn cầu hóa. Mô hình này phù hợp với chủ trương của Chính phủ là khuyến khích hội nhập, phát triển nhưng vẫn giữ gìn được bản sắc văn hóa dân tộc, đặc biệt là tình yêu Tổ quốc từ lứa mầm non.

Trường Mầm non Quốc tế Cavik cam kết học sinh tốt nghiệp có thể sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 sau tiếng mẹ đẻ. Cavik mong muốn trở thành hệ thống trường mầm non quốc tế chất lượng cao, giúp trẻ em mầm non có nền tảng ngôn ngữ tốt nhất, sử dụng thành thạo nhất.

Với việc thông qua các hoạt động đào tạo tiếng Anh kết hợp kỹ năng, hằng năm, hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Cavik đã tổ chức các cuộc thi như: "Thuyết trình tiếng Anh", "Hùng biện tiếng Anh", "Đấu trường tiếng Anh"... để giúp học sinh trau dồi kiến thức, có cơ hội thể hiện bản thân.

"Hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Cavik mong muốn nằm trong top những trường chất lượng cao và có uy tín đào tạo tốt nhất tại Việt Nam. Giai đoạn 2025-2030, hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Cavik sẽ có mặt ở 10 tỉnh, thành với tổng cộng hơn 20 trường. Định hướng trong tương lai gần, hệ thống Trường Mầm non Quốc tế Cavik sẽ liên thông lên tiểu học, THCS đơn ngữ đầu tiên tại Tây Nguyên được cấp chứng nhận theo tiêu chuẩn của Canada" - đại diện nhà trường nhấn mạnh.

Sau hơn 2 năm thành lập tại Tây Nguyên, Trường Mầm non Quốc tế Cavik đã và đang được rất nhiều phụ huynh quan tâm, tin tưởng.