HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng vụ ông Thích Nhuận Đạt

Theo Vietnamnet.vn

Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng vụ việc được cho là một nhà tu hành với pháp danh Thích Nhuận Đạt có quan hệ tình cảm với cô gái tên Tym.

Vụ việc liên quan đến người được gọi là thầy/cư sĩ Thích Nhuận Đạt và một phụ nữ tên Tym đang trở thành chủ đề gây xôn xao trên mạng xã hội những ngày gần đây. Hàng loạt livestream, bài đăng và video lan truyền trên Facebook, TikTok đã khiến câu chuyện thu hút sự chú ý lớn của cộng đồng mạng. Tuy nhiên, phần lớn thông tin hiện vẫn xuất phát từ các bên liên quan trên mạng xã hội và chưa có kết luận chính thức từ cơ quan chức năng hoặc tổ chức tôn giáo.

Theo những nội dung đang lan truyền, người được nhắc đến với tên Thích Nhuận Đạt được giới thiệu là một “thầy” hoặc “cư sĩ” có tham gia chia sẻ về Phật pháp, sinh hoạt trong một cộng đồng tu tập. Trong khi đó, Tym được cho là một phụ nữ hoạt động kinh doanh và từng tham gia các hoạt động liên quan đến nhóm tu tập này.

Cả hai được cho là có tranh chấp tài chính cũng như những vấn đề liên quan đến đời sống riêng tư. Các video, bài đăng với nội dung tố cáo qua lại nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và bình luận. Nhiều người dùng mạng xã hội chia sẻ lại các đoạn clip, ghi âm hoặc hình ảnh được cho là bằng chứng cho những cáo buộc của các bên. Tuy nhiên, tính xác thực của các tài liệu này chưa được kiểm chứng.

- Ảnh 2.

Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ông Thích Nhuận Đạt có mối quan hệ tình cảm với cô Tym.

Đại đức Thích Nguyên Chính, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) chia sẻ với PV VietNamNet: "Tôi mới nắm qua được thông tin ông Thích Nhuận Đạt từng đi tu nhưng đã xin hoàn tục từ mấy năm trước".

Thượng tọa Thích Minh Nhẫn, Phó Chánh Văn phòng 2 Trung ương GHPGVN: "Chúng tôi cũng mới đọc được thông tin trên mạng. Nghe nói ông Thích Nhuận Đạt hiện đang ở Ấn Độ và cũng không rõ ông Thích Nhuận Đạt từng tu ở chùa nào. Chúng tôi đang yêu cầu địa phương xác minh".

Tin liên quan

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi đăng ký hiến mô, tạng

Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi đăng ký hiến mô, tạng

(NLĐO) - Hiến mô tạng cứu người là nghĩa cử cao đẹp thể hiện tinh thần từ bi, hỉ xả của đạo Phật. Hưởng ứng lời kêu gọi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, 365 phật tử đã đăng ký hiến mô, tạng tại lễ phát động

Đại đức Thích Nhuận Đức bị Giáo hội Phật giáo cấm thuyết giảng 1 năm

(NLĐO)- Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có hình thức kỷ luật đối với Đại đức Thích Nhuận Đức do những video thuyết giảng, nghi lễ bị phản ánh phản cảm trên không gian mạng

Phật giáo thích nhuận đạt Tym
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo