Giao lưu bóng đá - pickleball chào mừng 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân

Hướng đến kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân, 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam và 50 năm Ngày thành lập Báo Người Lao Động, sáng 18-7, Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP HCM đã phối hợp cùng Cục Cảnh sát giao thông và Phòng 6 – Cục Hậu cần Bộ Công an tổ chức Sự kiện giao lưu bóng đá - pickleball năm 2025.



Ban tổ chức và các VĐV dâng hương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trụ sở Bộ Công an

Giải diễn ra tại cụm sân Cung Văn hóa Lao động TP HCM với sự tham dự của trên 100 VĐV đến từ các đơn vị gồm: Phân viện Khoa học hình sự Bộ Công an tại TP HCM, Cục Cảnh sát giao thông, Cục Truyền thông CAND, Cục Hậu cần - Bộ Công an, Báo Người Lao Động, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam – Chi nhánh Lý Thái Tổ và Chi nhánh Sala, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB), Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (MSB) và Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB).

Khai mạc hội thao tại Cung Văn hóa Lao Động TP HCM

Trên 100 VĐV tham gia tranh tài hai bộ môn

Trao cờ lưu niệm các đơn vị

Sau lễ dâng hương tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở trụ sở Bộ Công an khu vực phía Nam, các đơn vị đã bước vào tranh tài sôi nổi ở hai môn bóng đá (5 đội liên quân) và Pickleball (9 đôi nam, 4 đôi nam nữ).

Liên quân MSB – VIB vô địch bóng đá 5 người

Đây là hoạt động giao lưu thể thao nhiều ý nghĩa giữa các đơn vị, góp phần thắt chặt tình cảm, sự phối hợp giữa các lực lượng vũ trang, báo chí và doanh nghiệp trong hành trình đồng hành vì sự phát triển chung của cộng đồng.

Trao thưởng các đôi vô địch pickleball

Kết quả chung cuộc môn bóng đá, Liên quân MSB – VIB thắng Liên quân Báo Người Lao Động - Eximbank CN Lý Thái Tổ ở loạt sút luân lưu trận chung kết, giành ngôi vô địch. Ở môn pickleball, hạng nhất đôi nam thuộc về MSB và chức vô địch đôi nam, nữ thuộc về Cục Hậu cần - Bộ Công an tại TP HCM.