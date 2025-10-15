HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia sẽ diễn ra giữa tháng 11-2025

Thanh Thảo

(NLĐO) - Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia là sự kiện đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa chính trị - xã hội đặc biệt quan trọng

Theo kế hoạch, trong 2 ngày 13 và 14-11-2025, giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia sẽ có 12 hoạt động chính (7 hoạt động tại Việt Nam và 5 hoạt động tại Campuchia).

Để chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này, chiều 14-10, Đoàn công tác của Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn có buổi kiểm tra thực địa, khảo sát tại tỉnh Tây Ninh.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Campuchia vào tháng 11 - 2025 - Ảnh 1.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến kiểm tra vũ khí. Ảnh: Thế Giang

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Campuchia vào tháng 11 - 2025 - Ảnh 2.

Khảo sát địa điểm tổ chức diễn tập quân y chung

Theo đó, các địa điểm khảo sát gồm: Khu vực Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài; khu vực tổ chức diễn tập quân y chung 2 nước tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; kiểm tra tiến độ xây dựng phòng học bán trú tại Trường Tiểu học xã Bến Cầu, do Bộ Quốc phòng tài trợ.

Tại đây, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần làm việc khẩn trương của các lực lượng tham gia chuẩn bị cho chương trình giao lưu. Ông yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện những hạng mục còn lại đúng tiến độ, bảo đảm công tác tổ chức được trang trọng, chu đáo và an toàn tuyệt đối.

Giao lưu hữu nghị Quốc phòng Việt Nam - Campuchia vào tháng 11 - 2025 - Ảnh 3.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và tỉnh Tây Ninh tặng quà động viên lực lượng 2 nước tham gia diễn tập quân y chung. Ảnh: Thế Giang

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh đây là sự kiện đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa chính trị – xã hội đặc biệt quan trọng. Do đó, hai bên cần duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên, kịp thời tháo gỡ các khó khăn phát sinh, bảo đảm tính trang trọng, hiệu quả và thể hiện tinh thần đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước.

tỉnh Tây Ninh ban chấp hành trung ương đảng Việt Nam - Campuchia biên giới Việt Nam Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ Quốc phòng Việt Nam
