Giao lưu pickleball, sẻ chia với cộng đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Giao lưu pickleball, sẻ chia với cộng đồng

ĐÀO TÙNG

Sau thành công của giải đấu đầu tiên vào tháng 6-2025, Báo Người Lao Động tổ chức sự kiện tranh tài pickleball lần thứ 2 với thông điệp "Vòng tay yêu thương"

Giải pickleball Báo Người Lao Động lần 2-2025 dự kiến diễn ra trọn ngày 13-12 tại cụm sân pickleball Cung Văn hóa Lao Động TP HCM (số 55B đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành) với tổng giải thưởng gần 100 triệu đồng cùng quà tặng.

Nâng cao sức khỏe

Pickleball đang là môn thể thao được đông đảo người hâm mộ yêu thích, tham gia tập luyện và thi đấu. Các sân chơi xuất hiện ngày càng nhiều với chất lượng chuyên môn cao, giải thưởng hấp dẫn, góp phần động viên và khuyến khích người dân nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần nói chung, phát triển phong trào pickleball trong các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố nói riêng.

Giao lưu pickleball, sẻ chia với cộng đồng - Ảnh 1.

Giải pickleball Báo Người Lao Động lần 1 vào tháng 6-2025. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Giải được chia thành 2 bảng đấu theo các lứa tuổi từ 18-44 và từ 45 tuổi trở lên; mỗi lứa tuổi đều có các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải chính thức mở đăng ký tham dự từ ngày 15-11 đến ngày 8-12. Tùy theo số lượng vận động viên cũng như đôi tham dự, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp. Mỗi vận động viên chỉ được tham gia tối đa 2 nội dung theo lứa tuổi nhằm tạo điều kiện thi đấu tốt nhất.

Theo điều lệ giải, các trận đấu từ vòng bảng đến tứ kết sẽ diễn ra một ván, mỗi ván 11 điểm và đổi sân từ điểm 6, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 10-10 với điểm cuối là 15; từ bán kết đến chung kết mỗi trận một ván, mỗi ván 15 điểm và đổi sân từ điểm 8, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 14-14 với điểm cuối là 21.

Sức kết nối mạnh mẽ

Pickleball là bộ môn mới được du nhập vào Việt Nam chưa lâu nhưng đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của một bộ phận đông đảo công chúng yêu thích thể thao. Pickleball thậm chí còn được xã hội thừa nhận là loại hình thể thao có sức kết nối mạnh mẽ, từ người thân trong gia đình cho đến bạn bè, đồng nghiệp… bên cạnh vai trò chính yếu là công cụ bổ trợ cho cuộc sống hằng ngày thông qua tập luyện thi đấu, nâng cao sức khỏe.

Giao lưu pickleball, sẻ chia với cộng đồng - Ảnh 2.

Tại giải, Ban Tổ chức sẽ vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ và vận động viên nhằm gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí và hỗ trợ người dân nghèo, người bị thiệt hại nặng do thiên tai, người vô gia cư đón Tết Bính Ngọ sắp tới.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động được tổ chức lần 1-2025 với 200 vận động viên (100 đôi) tham gia thi đấu 6 nội dung. Giải lần thứ nhì được kỳ vọng sẽ chào đón đông đảo vận động viên của TP HCM cũng như từ nhiều địa phương trên khắp cả nước, qua đó chung tay cùng những nhà tổ chức hướng tới những giá trị cộng đồng thông qua thi đấu thể thao. 

Lệ phí đăng ký tham gia thi đấu là 1 triệu đồng/đôi. Ở tất cả các nội dung, phần thưởng cho giải nhất là 6 triệu đồng và cúp; giải nhì 4 triệu đồng và huy chương; đồng giải ba 2 triệu đồng/giải và huy chương.

Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao thêm quà tặng tùy tình hình thực tế.

Giao lưu pickleball, sẻ chia với cộng đồng - Ảnh 3.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo