Giao lưu pickleball, sẻ chia với cộng đồng

Giải pickleball Báo Người Lao Động lần 2-2025 dự kiến diễn ra trọn ngày 13-12 tại cụm sân pickleball Cung Văn hóa Lao Động TP HCM (số 55B đường Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành) với tổng giải thưởng gần 100 triệu đồng cùng quà tặng.

Nâng cao sức khỏe

Pickleball đang là môn thể thao được đông đảo người hâm mộ yêu thích, tham gia tập luyện và thi đấu. Các sân chơi xuất hiện ngày càng nhiều với chất lượng chuyên môn cao, giải thưởng hấp dẫn, góp phần động viên và khuyến khích người dân nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống văn hóa tinh thần nói chung, phát triển phong trào pickleball trong các cơ quan, ban ngành trên địa bàn thành phố nói riêng.

Giải pickleball Báo Người Lao Động lần 1 vào tháng 6-2025. Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Giải được chia thành 2 bảng đấu theo các lứa tuổi từ 18-44 và từ 45 tuổi trở lên; mỗi lứa tuổi đều có các nội dung đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Giải chính thức mở đăng ký tham dự từ ngày 15-11 đến ngày 8-12. Tùy theo số lượng vận động viên cũng như đôi tham dự, Ban Tổ chức sẽ quyết định thể thức thi đấu phù hợp. Mỗi vận động viên chỉ được tham gia tối đa 2 nội dung theo lứa tuổi nhằm tạo điều kiện thi đấu tốt nhất.

Theo điều lệ giải, các trận đấu từ vòng bảng đến tứ kết sẽ diễn ra một ván, mỗi ván 11 điểm và đổi sân từ điểm 6, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 10-10 với điểm cuối là 15; từ bán kết đến chung kết mỗi trận một ván, mỗi ván 15 điểm và đổi sân từ điểm 8, cách 2 điểm là thắng từ điểm số 14-14 với điểm cuối là 21.

Sức kết nối mạnh mẽ

Pickleball là bộ môn mới được du nhập vào Việt Nam chưa lâu nhưng đã nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng của một bộ phận đông đảo công chúng yêu thích thể thao. Pickleball thậm chí còn được xã hội thừa nhận là loại hình thể thao có sức kết nối mạnh mẽ, từ người thân trong gia đình cho đến bạn bè, đồng nghiệp… bên cạnh vai trò chính yếu là công cụ bổ trợ cho cuộc sống hằng ngày thông qua tập luyện thi đấu, nâng cao sức khỏe.

Tại giải, Ban Tổ chức sẽ vận động quyên góp từ các nhà hảo tâm, nhà tài trợ và vận động viên nhằm gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí và hỗ trợ người dân nghèo, người bị thiệt hại nặng do thiên tai, người vô gia cư đón Tết Bính Ngọ sắp tới.

Giải Pickleball Báo Người Lao Động được tổ chức lần 1-2025 với 200 vận động viên (100 đôi) tham gia thi đấu 6 nội dung. Giải lần thứ nhì được kỳ vọng sẽ chào đón đông đảo vận động viên của TP HCM cũng như từ nhiều địa phương trên khắp cả nước, qua đó chung tay cùng những nhà tổ chức hướng tới những giá trị cộng đồng thông qua thi đấu thể thao.

Lệ phí đăng ký tham gia thi đấu là 1 triệu đồng/đôi. Ở tất cả các nội dung, phần thưởng cho giải nhất là 6 triệu đồng và cúp; giải nhì 4 triệu đồng và huy chương; đồng giải ba 2 triệu đồng/giải và huy chương. Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao thêm quà tặng tùy tình hình thực tế.



