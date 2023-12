Giao lưu văn hóa "Thắm tình hữu nghị Việt – Hàn"

(NLĐ)- Chương trình khai mạc Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 8 đã diễn ra tại Vườn tượng An Hội (Hội An - Quảng Nam) vào tối 21-8, thu hút hàng ngàn người dân đến xem