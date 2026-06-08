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Giao thông xanh tái định hình bản đồ kinh tế

XUÂN MAI

Thế giới bước vào một chu kỳ tái cấu trúc công nghiệp sâu rộng, buộc các nền kinh tế điều chỉnh chiến lược để thích ứng với kỷ nguyên giao thông không phát thải

Theo dữ liệu phân tích chuyên sâu từ Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) trong báo cáo "Global EV Outlook" và các khảo sát xu hướng tiêu dùng từ Trung tâm Nghiên cứu Pew (Mỹ), thế giới vừa vượt qua một cột mốc lịch sử về năng lượng và giao thông.

Các báo cáo này xác nhận ô tô điện hóa, bao gồm cả xe thuần điện (BEV) và xe lai sạc điện (PHEV), đã chiếm khoảng 25% tổng doanh số ô tô mới trên toàn cầu vào năm 2025. Với hơn 17 triệu chiếc được bàn giao đến tay khách hàng, sự tăng trưởng bùng nổ này không chỉ đánh dấu một bước ngoặt về mặt công nghệ mà còn là một biến số cốt lõi định hình lại bức tranh kinh tế vĩ mô và bản đồ thương mại năng lượng toàn cầu.

Số liệu đối chiếu từ Tổ chức Our World in Data thuộc Đại học Oxford cho thấy giai đoạn của những "người dùng tiên phong" đã chính thức khép lại, nhường chỗ cho kỷ nguyên phổ cập đại chúng. Nếu như chưa đầy một thập kỷ trước, xe điện vẫn bị xem là một thị trường ngách đắt đỏ với rào cản lớn về hạ tầng thì nay, nhờ sự sụt giảm mạnh mẽ của chi phí sản xuất pin, bức tranh đã hoàn toàn thay đổi. Sự dịch chuyển quy mô lớn này đang tác động trực tiếp đến cấu trúc chuỗi cung ứng quốc tế.

Thay vì xoay quanh trục dầu mỏ truyền thống, dòng vốn đầu tư và định hướng chính sách đang nghiêng hẳn về các quốc gia nắm giữ lợi thế khai thác khoáng sản thiết yếu như lithium, coban và công nghệ tinh luyện đất hiếm.

Quá trình thâm nhập của xe điện trên thực tế không diễn ra đồng đều mà hội tụ sâu sắc tại các thị trường có bệ phóng chính sách vững chắc. Báo cáo của IEA ghi nhận một xu hướng mang tính bước ngoặt khi có tới 8 quốc gia đã vượt qua "điểm bùng phát", với hơn một nửa lượng xe mới bán ra là xe điện hóa. Nhóm quốc gia dẫn dắt bộ tiêu chuẩn mới này bao gồm Trung Quốc, Na Uy, Thụy Điển, Hà Lan, Đan Mạch, Iceland, Singapore và Thụy Sĩ.

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Các trạm sạc xe điện tại thủ đô Oslo - Na Uy Ảnh: BLOOMBERG

Tại khu vực châu Âu, đặc biệt là Bắc Âu, tỉ lệ điện hóa liên tục lập đỉnh. Điển hình, Na Uy tiếp tục duy trì vị thế độc tôn toàn cầu khi xe điện đã lấn át hoàn toàn mảng xe động cơ đốt trong truyền thống. Thành công tại khu vực này là minh chứng cho chiến lược kết hợp hiệu quả giữa năng lượng tái tạo dồi dào, hệ thống thuế phát thải carbon khắt khe để hướng tới các mục tiêu trung hòa carbon và cơ chế trợ giá linh hoạt từ chính phủ.

Trong khi châu Âu dẫn đầu về tỉ lệ thâm nhập thì Trung Quốc lại là quốc gia kiểm soát tuyệt đối về mặt quy mô sản lượng xe điện. Với tỉ lệ xe điện chiếm hơn một nửa doanh số nội địa, thị trường ô tô lớn nhất thế giới này đang tận dụng triệt để lợi thế làm chủ toàn diện chuỗi cung ứng. Bằng việc kiểm soát từ đầu nguồn khoáng sản đến đầu ra là các siêu nhà máy sản xuất pin, những hãng xe nội địa Trung Quốc đã tối ưu hóa chi phí, từ đó tạo ra sức ép cạnh tranh khổng lồ trên thị trường xuất khẩu.

Trong khi đó, Singapore nổi lên như đại diện duy nhất của khu vực Đông Nam Á trong nhóm 8 thị trường xe điện tiên phong. Bằng các công cụ quản lý nhà nước như phí cầu đường cao, thuế phát thải nghiêm ngặt và hạn ngạch sở hữu xe hơi khắt khe, đảo quốc này đã tạo ra lực đẩy quy mô lớn, buộc người tiêu dùng và giới vận tải phải chuyển đổi sang phương tiện điện hóa nhằm giải quyết bài toán chi phí vận hành dài hạn.

Từ góc độ kinh tế vĩ mô, việc 1/4 doanh số xe mới chạy bằng điện đang tạo ra những áp lực chưa từng có lên hệ thống hạ tầng năng lượng toàn cầu. Nhu cầu điện năng gia tăng đột biến từ hàng chục triệu phương tiện đòi hỏi các chính phủ phải rót nguồn vốn khổng lồ để nâng cấp lưới điện thông minh và mở rộng tỉ trọng năng lượng tái tạo. Đồng thời, sự bùng nổ của ngành công nghiệp này đang trở thành tâm điểm của cuộc cạnh tranh địa chính trị gay gắt.

Việc các quốc gia siêu cường triển khai những đạo luật quy mô lớn nhằm kéo chuỗi cung ứng pin về nội địa, hay việc áp dụng các rào cản thuế quan mới đối với xe điện nhập khẩu, cho thấy lĩnh vực này không còn đơn thuần là thương mại bán lẻ mà đã trở thành công cụ bảo vệ an ninh kinh tế. 

Bảo vệ pin xe điện khi trời nắng nóng

Thời tiết nắng nóng khiến nhiều người dùng đặt câu hỏi về việc sử dụng, sạc xe điện. Thực tế, phần lớn pin trên xe điện hiện nay được trang bị hệ thống quản lý nhiệt (BMS) nhằm kiểm soát nhiệt độ, điện áp và dòng sạc để hạn chế các rủi ro phát sinh trong quá trình sử dụng. Do đó, người dùng chỉ cần lưu ý một số thói quen sử dụng nhằm bảo vệ tuổi thọ pin, giúp phương tiện vận hành ổn định hơn.

Cụ thể, nền nhiệt ngoài trời vượt 35 độ C tác động trực tiếp đến pin lithium-ion, làm giảm hiệu suất và đẩy nhanh quá trình lão hóa. Để chăm sóc xe đúng cách, người dùng cần tuân thủ các nguyên tắc: không sạc ngay khi vừa chạy quãng đường dài hoặc đi dưới nắng; để xe nghỉ 20-30 phút cho pin nguội bớt, sau đó dùng bộ sạc chính hãng để chống quá nhiệt; tránh đỗ xe dưới nắng gắt liên tục; nên tìm nơi râm mát hoặc dùng bạt che để bảo vệ lớp nhựa và ngăn nhiệt lượng tích tụ bên trong khu vực chứa pin; tuyệt đối không xịt nước trực tiếp vào động cơ hay pin nhằm làm mát nhanh.

Việc thay đổi nhiệt độ đột ngột sẽ làm hỏng linh kiện điện tử. Nếu phát hiện pin nóng bất thường, sạc lâu đầy, có mùi khét hoặc sụt giảm quãng đường, người dùng nên mang xe đi bảo dưỡng.

ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH

Giao thông xanh tái định hình bản đồ kinh tế - Ảnh 2.

 

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