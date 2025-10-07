Giáo viên bị đồng nghiệp bóp cổ trong trường, trước mặt nhiều học sinh

Ngày 7-10, nguồn tin cho biết Trường THPT Võ Nguyên Giáp đã có báo cáo Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Ea Ô, đề nghị xử lý vụ việc một giáo viên có hành vi gây rối trật tự, cố ý gây thương tích với đồng nghiệp ngay trong trường học.

Đoạn clip ghi lại cảnh mâu thuẫn giữa 2 thầy giáo trong trường

Theo báo cáo, vụ việc xảy ra vào sáng sớm 3-10, tại khu vực sân trường, gần phòng bảo vệ. Lúc này, thầy Nguyễn Trúc S. (Bí thư Đoàn trường, giáo viên bộ môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh - đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nề nếp học sinh, giám sát trật tự theo phân công của Ban Giám hiệu) đã nhắc nhở thầy Đàng T. về việc đỗ xe không đúng vị trí quy định trong sân trường.

Thay vì tiếp thu, thầy T. đã phản ứng gay gắt, sử dụng lời lẽ đe dọa rồi dùng tay bóp mạnh vào cổ thầy S. 2 lần. Sự việc xảy ra ngay trước mặt một số học sinh và nhân viên bảo vệ nhà trường. Lực lượng bảo vệ đã phải can thiệp kịp thời để ngăn chặn sự việc tiếp diễn.

Hậu quả, thầy S. bị đau và có dấu hiệu tổn thương vùng cổ. Nhà trường đã ghi nhận hình ảnh thương tích và báo cáo với cơ quan chức năng.

Ban Giám hiệu nhà trường nhấn mạnh hành vi bạo lực của thầy T. không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tinh thần của thầy S. mà còn gây sốc tâm lý cho học sinh chứng kiến vụ việc. Điều này làm tổn hại đến môi trường giáo dục vốn cần sự an toàn, lành mạnh và gương mẫu từ đội ngũ nhà giáo.

Nhà trường cũng cho rằng trong quá trình công tác, thầy T. có một số hành xử không chuẩn mực, gây khó khăn cho hoạt động chuyên môn và sinh hoạt tập thể của trường.

Trường THPT Võ Nguyên Giáp đề nghị Sở GD-ĐT tỉnh Đắk Lắk và Công an xã Ea Ô sớm vào cuộc xác minh và xử lý việc gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và các vi phạm khác nếu có.

"Đề nghị quý cơ quan có biện pháp xử lý nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật nhằm răn đe, giáo dục, đảm bảo an toàn về tính mạng, sức khỏe, danh dự cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhằm duy trì trật tự, kỷ cương trong môi trường sư phạm. Trường THPT Võ Nguyên Giáp cam kết sẽ cung cấp đầy đủ các tài liệu liên quan và phối hợp chặt chẽ với quý cơ quan trong suốt quá trình xử lý vụ việc" – văn bản nêu.