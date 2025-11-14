HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Giáo viên trổ tài bếp núc với "Bữa cơm gia đình"

T.Yên

(NLĐO)- Hội thi là dịp để các giáo viên thể hiện sự khéo léo, sáng tạo, tinh thần đồng đội và niềm vui gắn kết

Sáng 14-11, hàng trăm nhân viên, giáo viên ngành giáo dục phường Bình Thới, TPHCM có mặt tại Công viên nước Đầm Sen để tham gia và cổ vũ Hội thi nấu ăn, chủ đề "Bữa cơm gia đình" do Công đoàn phường phối hợp với Hội LHPN, Phòng Văn hóa – Xã hội phường và Công viên nước Đầm Sen tổ chức.

Giáo viên trổ tài bếp núc với "Bữa cơm gia đình" - Ảnh 1.

Giáo viên tham gia hội thi nấu ăn với chủ đề "Bữa cơm gia đình"

Hội thi nhằm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam (18.11.1930 – 18.11.2025) và 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982 – 20.11.2025).

Tham gia hội thi có 13 đội (4 người/đội). Mỗi đội chế biến một mâm cơm gia đình với tối đa 5 món ăn trong vòng 90 phút, trong đó nguyên liệu được sơ chế trước.

Giáo viên trổ tài bếp núc với "Bữa cơm gia đình" - Ảnh 2.

Ban giám khảo chấm điểm phần thi của các đội

Kết quả, giải Nhất đã thuộc về Trường Mầm non Hoa Mai. 

Ban Tổ chức cũng trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 10 giải khuyến khích cho các đơn vị còn lại. 

Sau khi diễn ra hội thi, các đội và cổ động viên còn được giao lưu, vui chơi tại Công viên nước Đầm Sen.

Giáo viên trổ tài bếp núc với "Bữa cơm gia đình" - Ảnh 3.

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi đạt thành tích cao

Ông Lâm Tấn Hùng, Chủ tịch Công đoàn phường Bình Thới, nhấn mạnh hội thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh, tăng cường đoàn kết và chăm lo đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động trong ngành giáo dục nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.

