Giao xe máy cho con gây tai nạn khiến 2 người chết, 2 cha con cùng bị khởi tố

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Giao xe máy cho con gây tai nạn khiến 2 người chết, 2 cha con cùng bị khởi tố

Như Quỳnh

(NLĐO) - Giao xe máy cho con chưa đủ tuổi lái xe gây tai nạn khiến 2 người chết, cả 2 cha con cùng bị khởi tố.

Ngày 9-8, tin từ Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh H. (SN 2007, trú tại thôn Cây Xy, xã Sơn Đông) về tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Giao xe máy cho con gây tai nạn khiến 2 người chết, 2 cha con cùng bị khởi tố- Ảnh 1.

Nguyễn Văn Mạnh bị khởi tố do giao xe máy cho con gây tai nạn chết người. Ảnh: Công an cung cấp

Cùng với đó, cơ quan công an cũng bổ sung quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Nguyễn Văn Mạnh (SN 1979, bố đẻ của Minh H.) về tội "Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ" theo Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra, tối 9-7-2025, Minh H. mượn chiếc xe máy Honda Wave (chưa gắn biển kiểm soát) của ông Mạnh mới mua để đi chơi và được cha đồng ý. Sau đó, Minh H. rủ thêm hai bạn là Đỗ Thành C. và Nguyễn Quang H. (cùng SN 2007) đi tới khu vực bờ hồ xã Lập Thạch.

Trên đường về, Minh H. chở H. điều khiển xe với tốc độ cao, không đội mũ bảo hiểm, va chạm với ông Trần Văn T. (trú tại địa phương) đang đi xe đạp cùng chiều.

Cú va chạm khiến ông T. tử vong tại chỗ. Minh H. và H. ngã xuống đường, tiếp tục bị xe máy do anh Nguyễn Duy H.A. điều khiển đi hướng ngược lại tông trúng, làm H. tử vong, Minh H. và anh H.A. bị thương nhẹ.

Giao xe máy cho con gây tai nạn khiến 2 người chết, 2 cha con cùng bị khởi tố- Ảnh 3.

Nguyễn Minh H. bị khởi tố do điều khiển xe máy gây tại nạn khiến 2 người chết. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định, Minh H. chưa đủ tuổi (thời điểm gây tai nạn) lái xe máy, không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và không giữ khoảng cách an toàn là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn.

Đồng thời, cơ quan Công an cũng làm rõ trách nhiệm của ông Nguyễn Văn Mạnh người đã giao xe cho Minh H. điều khiển dù biết con trai chưa đủ điều kiện theo quy định pháp luật. Hành vi này đã gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, dẫn đến chết người nên ông Mạnh đã bị khởi tố.

Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ xử lý vụ việc theo quy định.

Tin liên quan

CLIP: Khởi tố người cha vì giao xe cho con gây tai nạn chết người

CLIP: Khởi tố người cha vì giao xe cho con gây tai nạn chết người

(NLĐO) – Người cha bị khởi tố về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”

Giao xe máy cho con chưa đủ 16 tuổi đi "săn mây", 2 người mẹ lĩnh án

(NLĐO)- Hai phụ nữ ở Bình Định giao xe máy cho con chưa đủ 16 tuổi ra Quảng Ngãi "săn mây". Trên đường đi, 2 thiếu niên vượt đèn đỏ, gây tai nạn chết người.

Thừa Thiên – Huế: Giao xe máy cho con, cả hai mẹ con cùng gặp họa

(NLĐO) - Người mẹ bị khởi tố bởi hành vi giao xe cho con trai không đủ điều kiện điều khiển xe tham gia giao thông đường bộ dẫn đến gây tai nạn làm 1 người chết.

công an tỉnh tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án vụ án hình sự khởi tố bị can tham gia giao thông
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo