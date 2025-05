“Giật mình” kết quả kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas lớn ở TP Biên Hòa, Đồng Nai

Ngày 11-5, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh gas trên địa bàn TP Biên Hòa.

1 ngày trước đó, 3 tổ công tác đồng loạt kiểm tra và phát hiện 3 cơ sở vi phạm.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo

Cụ thể, kiểm tra cơ sở Conic ở tổ 9, khu phố Tân Cang, phường Phước Tân do ông Nguyễn Hữu Thìn (37 tuổi, quê tỉnh Nghệ An làm chủ), lực lượng công an phát hiện cơ sở kinh doanh đang sang chiết nạp khí gas trái phép.

Thời điểm kiểm tra, ông Thìn chưa cung cấp được giấy phép kinh doanh, giấy an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, hóa đơn, hợp đồng xuất nhập khí hóa lỏng gas.

Phía cảnh sát đã tạm giữ 3 xe tải bồn chứa khí gas, 264 vỏ bình gas loại 12 kg và 45 kg (trong đó có 26 bình loại 12 kg, 45 kg đã sang chiết nạp gas, 238 vỏ bình chưa được sang chiết nạp gas) 8 trụ cân bơm sang chiết nạp khí gas, 2 khò hơi nhiệt dùng để đóng nắp màng co, 981 màng co nhãn hiệu các loại.

Cùng thời điểm trên, kiểm tra cơ sở gas tại tổ 42, khu phố 7, phường Long Bình do ông Điệp (chưa rõ lai lịch) làm chủ, công an phát hiện cơ sở có 729 vỏ bình gas các loại, 72 bình có chứa khí gas.

Phía cơ sở chưa xuất trình được giấy tờ gì có liên quan.

Một số hình ảnh tại buổi kiểm tra

Trong khi đó, tại cơ sở gas do ông Nguyễn Trọng Nghĩa (26 tuổi, ngụ phường Tam Phước), cảnh sát phát hiện cơ sở có 1052 vỏ bình gas các loại, trong đó 195 bình loại 12 kg có chứa khí gas, 817 bình loại 12 kg không có chứa khí gas, 40 bình loại 37 kg không có gas. Làm việc với cơ quan chức năng, anh Nghĩa xuất trình các loại giấy tờ liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Tổ công tác tiến hành ghi nhận chưa xuất trình sổ quản lý kinh doanh và kinh doanh sai địa điểm.