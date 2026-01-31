HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Giấu ma túy trong bồn rửa bát, sát trụ sở công an

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Lợi dụng nơi ở nằm sát trụ sở công an, Đào Viết Luân ở Quảng Trị đã giấu 124 viên ma túy dưới bồn rửa bát nhưng vẫn bị phát hiện, bắt giữ

Đào Viết Luân tàng trữ ma túy gần trụ sở công an Quảng Trị bị bắt giữ - Ảnh 1.

Bắt quả tang đối tượng Đào Viết Luân về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 31-1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đào Viết Luân (SN 1993, trú phường Đồng Sơn) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 20-1, trong lúc tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an phường Đồng Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện Đào Viết Luân có biểu hiện nghi vấn trước nhà riêng nên tiến hành kiểm tra.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng bắt quả tang Luân đang chuẩn bị sử dụng ma túy, thu giữ một túi nilon chứa chất màu hồng nghi là ma túy tổng hợp cùng một chai nhựa tự chế dùng làm dụng cụ sử dụng ma túy. Luân khai nhận số chất thu giữ là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến mua về để sử dụng.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, công an phát hiện thêm 124 viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được cất giấu dưới bồn rửa bát trong khu vực bếp. Kết quả test nhanh cho thấy Luân dương tính với chất ma túy Methamphetamine.

Theo cơ quan điều tra, Đào Viết Luân là đối tượng có nhiều biểu hiện phức tạp trên địa bàn, từng tìm cách che giấu hành vi phạm pháp. Đáng chú ý, nơi ở của đối tượng này nằm gần trụ sở công an. Song, việc lợi dụng yếu tố này không giúp Luân qua mặt được lực lượng chức năng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của  Luân đủ yếu tố cấu thành tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo khoản 2, điều 249 Bộ luật Hình sự. Hiện đối tượng này đã bị khởi tố, tạm giam để phục vụ công tác điều tra.

Tin liên quan

Quảng Trị: Công an thông tin về đối tượng xúc phạm lực lượng chức năng

Quảng Trị: Công an thông tin về đối tượng xúc phạm lực lượng chức năng

(NLĐO) - Công an đã mời một nam thanh niên 18 tuổi đến làm việc sau khi người này lập Facebook ảo, nhắn tin xúc phạm, thách thức lực lượng chức năng.

Khởi tố 4 bị can trong vụ "đi bão" gây tai nạn làm 3 người chết ở Quảng Trị

(NLĐO) - Sau vụ tai nạn làm 3 người chết trong vụ "đi bão" chạy xe lạng lách trong đêm, Viện KSND tỉnh Quảng Trị đã phê chuẩn khởi tố 4 bị can liên quan.

Ma túy đã len lỏi vào một làng quê Quảng Trị

(NLĐO) - Trong thời gian ngắn, Công an xã Tân Gianh (Quảng Trị) đã phát hiện 2 vụ việc liên quan đến ma túy, trong đó có một thiếu niên tàng trữ số lượng lớn.

Quảng Trị ma túy khởi tố bị can ma tuý tổng hợp tội phạm ma túy Công an Quảng Trị phường Đồng Sơn tàng trữ trái phép Đào Viết Luân bắt giữ đối tượng ma túy
