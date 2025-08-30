Gieo mầm lòng tốt, vun đắp nhân văn

JCI South Saigon, một chi hội thuộc Liên đoàn Lãnh đạo và Doanh nhân trẻ quốc tế (JCI) Việt Nam, nhiều năm qua đã triển khai nhiều dự án ý nghĩa, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội với đội ngũ thành viên trẻ tuổi, nhiệt huyết và giàu khát vọng cống hiến.

Giúp "đôi chân", giảm gánh nặng

Lòng tốt không phải là một khái niệm xa vời, mà hiện hữu ngay trong những hành động nhỏ bé nhất, những nỗ lực không ngừng nghỉ vì cộng đồng. Trong guồng quay hối hả của cuộc sống hiện đại, vẫn luôn có những con người, những tổ chức miệt mài gieo mầm lòng tốt, vun đắp nên những giá trị nhân văn sâu sắc. JCI Việt Nam, đặc biệt là chi hội JCI South Saigon, cùng với mạng lưới JCI toàn cầu, luôn theo đuổi tinh thần ấy.

Một trong những dự án nổi bật nhất của JCI South Saigon là "Heart to Heart" (kết nối tấm lòng), lan tỏa hơi ấm và hy vọng đến với những người cao tuổi, người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam. Khởi đầu từ năm 2018, dự án đã trao tặng hơn 400 xe lăn cho những hoàn cảnh khó khăn tại nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam và vẫn đang tiếp tục triển khai tại các địa phương.

"Heart to Heart" không chỉ tập trung vào việc trao tặng những chiếc xe lăn cho những cụ ông, cụ bà mà còn hỗ trợ những hoạt động khám bệnh miễn phí, phát thuốc và tư vấn sức khỏe cho người dân nghèo, đặc biệt là ở những vùng chưa có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế…

Trong hoạt động dự án tại Sóc Trăng vào ngày 31-5-2025, hình ảnh cụ cựu chiến binh Ngô Thái Hòa (gần 80 tuổi ở huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng cũ) bị liệt đôi chân, kẹp đôi nạng, đội mưa đi xe ôm 20 km, đến chương trình để nhận xe lăn khiến mọi người cảm động.

Cụ bị mất một chân trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, chân còn lại bị teo không đi lại được. Cụ ông cho hay cụ bà 2 chân yếu không đi lại được nên cụ đến để nhận xe lăn về cho cụ bà. Do chiếc xe lăn quá to, xe ôm không thể chở về nên sau khi hỗ trợ cụ ông khám bệnh và phát thuốc, các thành viên dùng xe của đoàn chở cả cụ ông và chiếc xe lăn về tận nhà. Nhận chiếc xe lăn của chương trình, cụ bà đã bật khóc nói: "Từ nay bà đã có thể tự đi lại, tự lo cho mình, đỡ cho ông được một phần rồi. Ngày hôm nay, ông bà sẽ mãi mãi không bao giờ quên… vì những điều các con đã làm".

Cứ thế, những chiếc xe lăn khác của chương trình lại tiếp tục được trao đi. Chị Tô Thị Cẩm Nhung - Giám đốc Công ty TNHH Piju Garment, Chủ tịch JCI South Saigon - chia sẻ: "Mỗi chiếc xe lăn được trao đi không chỉ giúp một người có thể tự đi bằng chính đôi chân của mình mà còn giúp một gia đình nhẹ bớt gánh nặng. Đó là cách chúng tôi lan tỏa yêu thương, bằng lòng tốt từ trái tim đến trái tim".

Chị Trần Phương Ngọc Thảo - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Trẻ TP HCM, Phó Chủ tịch HĐQT Công ty PNJ - cho biết: "Chúng tôi đã vận động những nhà hảo tâm thực hiện dự án "Heart to Heart" trong 7 năm qua, trao xe lăn cho người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân ở các vùng sâu, vùng xa".

Tiếp sức cho trẻ mồ côi

Tại Việt Nam, đại dịch COVID -19 đã khiến hơn 2.000 trẻ em rơi vào cảnh mồ côi. Nỗi đau mất cha mẹ đối với các em nhỏ là không thể bù đắp được và đặc biệt với những bé ở các gia đình có hoàn cảnh khó khăn khiến cuộc sống phía trước của các em có nguy cơ mờ mịt.

Với niềm tin giáo dục là chìa khóa hướng tới một tương lai tươi sáng hơn, JCI South Saigon đã phối hợp cùng JCI East Saigon triển khai dự án Future Builders (xây dựng tương lai) nhằm giúp học phí và tư vấn tâm lý cho các bé mồ côi hậu COVID-19 vượt qua giai đoạn khó khăn mất mát. Các thành viên trẻ trong đội ngũ thực hiện dự án đã đến từng gia cảnh để khảo sát, thăm hỏi tình hình các bé từ TP HCM, Tiền Giang (cũ). Future Builders đã giúp các bé mồ côi tự tin hơn, định hướng rõ ràng hơn về tương lai của mình và nhận thức được rằng bản thân các em không đơn độc trong việc xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho chính mình vì xã hội luôn bên cạnh em. Nhiều em sau khi đến với Future Builders đã chủ động tham gia vào các hoạt động tình nguyện của dự án và tiếp tục giúp đỡ những bé mồ côi khác trong cộng đồng.

Sau vài năm triển khai, các chương trình thiện nguyện của JCI Việt Nam đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, những người bạn JCI Hàn Quốc đã đến Việt Nam để cùng chung tay triển khai những dự án tại các tỉnh, thành khác nhau. Tại dự án "Giọt nước xanh" của JCI Bình Thuận, các bạn JCI Gunsan từ Hàn Quốc đã không ngại đường xa đến đảo Phú Quý (nay thuộc tỉnh Lâm Đồng) để trao tặng máy lọc nước cho 2 trường tiểu học trên đảo nhằm giúp các bé học sinh có thể tiếp cận được nguồn nước tinh khiết trong cuộc sống hằng ngày.

Dự án “Địu nước về làng” của JCI South Saigon tổ chức tại làng A Mơng, xã Ia Mơ Nông, huyện Chư Păh và làng Ar Quát, xã Đê Ar, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai (cũ) năm 2022

Với 2 dự án "The Reach" và "The Light" của JCI East Saigon phối hợp cùng JCI Anseong (Hàn Quốc), các thành viên JCI từ Hàn Quốc đã đến Việt Nam để góp sức xây cầu hỗ trợ cho việc kết nối đôi bờ ở khu vực ĐBSCL hay lắp đặt những tấm pin năng lượng mặt trời cho những khu vực khó khăn chưa có điện.

Dự án “The Reach” của JCI East Saigon xây dựng cầu Xây Đá tại tỉnh Sóc Trăng năm 2022. (Ảnh do JCI South Saigon cung cấp)

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức, vai trò của lòng tốt và trách nhiệm của con người càng trở nên quan trọng. Những hoạt động của JCI South Saigon góp phần lan tỏa giá trị nhân văn. Mỗi dự án, mỗi hành động nhỏ bé đều chung tay xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn, nơi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển, nơi tình yêu thương và sự sẻ chia được lan tỏa.

JCI đã phát động Ngày quốc tế về nghĩa vụ của con người, gửi đi thông điệp không chỉ nên tôn trọng những quyền con người mà còn phải có trách nhiệm sống tốt, sống tích cực với xã hội nhằm hỗ trợ và duy trì sự phát triển của nhân loại. Hãy cùng nhau lan tỏa lòng tốt, để mỗi ngày trôi qua, thế giới này lại thêm một chút ấm áp, một chút yêu thương.

Lòng tốt xuyên biên giới Điều đặc biệt làm nên sức mạnh của JCI chính là khả năng kết nối toàn cầu và sự chung tay phụng sự xã hội của gần 150.000 hội viên. Các dự án của JCI không chỉ giới hạn trong phạm vi quốc gia mà còn có sự hợp tác xuyên biên giới để qua đó các chi hội chia sẻ kinh nghiệm, nguồn lực để nâng cao hiệu quả các hoạt động cộng đồng. Một dự án thành công ở quốc gia này có thể được nhân rộng và điều chỉnh để phù hợp với điều kiện của quốc gia khác, tạo ra tác động lớn hơn. Chẳng hạn dự án "Smile by water" của JCI Nhật Bản phối hợp cùng các quốc gia trong khối châu Á - Thái Bình Dương nhằm góp phần giải quyết tình trạng thiếu nước sạch, giáo dục cộng đồng về vệ sinh môi trường cho người dân tại Campuchia, Philippines, Thái Lan, Lào... Dự án “Smile by water” do JCI Japan và JCI Manila đồng tổ chức tại Philippines tháng 7-2024. (Ảnh do JCI South Saigon cung cấp)



