Gieo yêu thương, gặt hạnh phúc

Chị Nguyễn Thị Hương, Giám đốc tài chính - nhân sự kiêm Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Kỹ nghệ cửa Ý - Á châu (phường Tân Uyên, TP HCM), được công nhân (CN) và người dân sống trên địa bàn hết sức yêu mến bởi chị thường xuyên giúp đỡ, hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Chị Nguyễn Thị Hương tất bật lo “Bữa cơm Công đoàn” cho công nhân

Xông pha vùng tâm lũ

Mọi người hay đùa chị là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng". Mỗi lần như vậy, chị Hương chỉ cười và bảo công việc đó đã ăn vào máu của mình.

Năm ngoái, khi biết đồng bào miền Bắc đối diện với không ít khó khăn do siêu bão số 3 (Yagi) gây ra, không chần chừ, chị Hương đã mua vé máy bay để đến hỗ trợ người dân. Chị bỏ tiền túi 300 triệu đồng cùng với sự chung tay của ban giám đốc công ty, trực tiếp đến vùng tâm lũ để trao cho người dân nơi đây.

Chị Hương kể thời điểm đó, việc đi lại rất khó khăn, rất ít đoàn thiện nguyện vào được vùng ngập nặng. "Cán bộ địa phương nói tôi muốn trao gì thì cứ gửi lại, họ sẽ chuyển đến cho bà con sau, vì đường đi rất nguy hiểm. Tuy nhiên, chứng kiến hàng hóa cứu trợ chất đống nhiều ngày, tôi thuyết phục lãnh đạo địa phương cùng đi tới tận rốn lũ" - chị Hương kể.

Hình ảnh một phụ nữ ăn mặc giản dị, xắn tay áo, cùng đôi ủng cao su lấm lem bùn đất đi vào vùng lũ khiến bà con xúc động. Khi đến nơi, khung cảnh tan hoang hiện ra với những gương mặt thất thần, mệt mỏi của người dân, chị không ngần ngại lội bùn để phát những phần quà được chuẩn bị kỹ lưỡng. Chị đến từng gia đình thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi hộ 10 triệu đồng cùng nhu yếu phẩm.

Người "thủ lĩnh" tận tâm

Trở về công ty, chị Hương tiếp tục các hoạt động thiện nguyện tại địa phương nơi doanh nghiệp trú đóng. Hiện chị nhận nuôi 3 cháu bé mồ côi trên địa bàn. Mỗi năm, chị đóng học phí, sắm sửa quần áo, đồ dùng học tập cho các cháu. Hằng tháng, chị đều đến thăm, tặng tiền và quà bánh động viên các cháu cố gắng học tập. Công ty nơi chị làm việc cũng là một trong những đơn vị tích cực tham gia các hoạt động xã hội - từ thiện tại địa phương, như tặng quà cho người nghèo, hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, "Mái ấm Công đoàn"… Mới đây, công ty đã trao 25 triệu đồng để hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho một học sinh có hoàn cảnh khó khăn, giúp gia đình vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống...

Với người lao động trong công ty, chị Hương như người chị cả, lo lắng cho họ rất chu đáo. Là người có tiếng nói trong doanh nghiệp, chị Hương đã chủ động tư vấn cho ban giám đốc xây dựng các chế độ phúc lợi cho công nhân (CN). Đơn cử, lễ Quốc khánh 2-9, ngoài thưởng tiền mặt, công ty còn tổ chức cho CN có thành tích xuất sắc ra tham quan thủ đô Hà Nội. Chị cũng là người khởi xướng và trực tiếp tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực khác như chúc mừng sinh nhật đoàn viên, "Bữa cơm Công đoàn"… để vừa động viên vừa tạo không khí vui vẻ, cởi mở trong toàn công ty. Thỉnh thoảng, chị lại bỏ tiền túi tặng cho toàn thể CN, mỗi người vài trăm ngàn đồng.

Nhắc đến chị Hương, bà Nguyễn Kim Loan, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đã dành nhiều lời khen đặc biệt cho nữ chủ tịch Công đoàn cơ sở tận tâm này. Mọi hoạt động do Công đoàn cấp trên triển khai xuống cơ sở đều được chị Hương và ban chấp hành Công đoàn thực hiện nghiêm túc và đạt hiệu quả cao. Công ty TNHH Kỹ nghệ cửa Ý - Á châu cũng là doanh nghiệp điển hình với những hoạt động chăm lo đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người lao động.



