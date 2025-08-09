HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran

Hải Hưng

(NLĐO) - Hơn 20 năm qua, góa phụ Kolsum Akbari tìm cách kết hôn với 11 người chồng lớn tuổi, giàu có rồi đầu độc họ bằng nhiều cách nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chuỗi án mạng do một phụ nữ 56 tuổi, người Iran, thực hiện bắt đầu từ năm 2000 và chỉ bị phanh phui vào năm 2023, sau cái chết của nạn nhân cuối cùng là ông Gholamreza Babaei, 82 tuổi.

Suốt quãng thời gian đó, các ông chồng của "goá phụ đen" Kolsum Akbari cứ lần lượt qua đời nhưng tất cả đều cho rằng họ chết "vì tuổi già và bệnh nền", khiến cảnh sát cũng không phát hiện điều bất thường.

Giết 11 người chồng trong hơn 20 năm để chiếm tài sản ở Iran- Ảnh 1.

"Goá phụ đen" Kolsum Akbari đã đầu độc giết hại 11 người chồng trong hơn 20 năm. Ảnh: Telegraph

Vụ việc chỉ vỡ lở khi con trai nạn nhân Babaei nghi ngờ. Ông này nghe một người bạn kể cha mình từng bị một phụ nữ tên Kolsum tìm cách đầu độc.

Gia đình nhận ra đây chính là vợ mới cưới của ông Babaei và lập tức báo cảnh sát. Goá phụ bị bắt và nhanh chóng thừa nhận tội trạng nhưng khai mâu thuẫn về số nạn nhân. "Tôi không nhớ rõ, có thể là 13 hoặc 15 người" – người phụ nữ được đặt cho biệt danh "goá phụ đen" khai với nhà chức trách.

Cơ quan điều tra cho biết bà Akbari thường nhắm tới các cụ ông giàu có, sống cô đơn ở tỉnh Mazandaran. 

Sau khi kết hôn, bà ta từ từ đầu độc các ông chồng của mình bằng nhiều cách, như dùng thuốc trị tiểu đường, thuốc huyết áp, thuốc an thần và cả cồn công nghiệp... Thậm chí, khi thuốc không đủ tác dụng, bà ta còn dùng gối hoặc khăn để siết nạn nhân đến chết.

Một số nạn nhân chỉ sống được vài tuần sau lễ cưới. Đáng chú ý, vào năm 2020, một người đàn ông thoát chết sau khi được cho uống siro nhiễm độc nhưng không tố cáo với cảnh sát.

Vụ án hiện có hơn 45 nguyên đơn, gồm thân nhân của các nạn nhân. Tại phiên tòa ở TP Sari, nhiều gia đình yêu cầu tử hình nghi phạm theo luật Hồi giáo.

Hạ độc các ông chồng để chiếm đoạt tiền thừa kế và của hồi môn, goá phụ Akbari sau đó thường chuyển tài sản bất chính sang tên con gái để tránh bị truy vết.

Vụ án được phanh phui đã gây chấn động Iran, đồng thời cũng trở thành đề tài trào phúng trên mạng xã hội và truyền hình, khiến gia đình các nạn nhân phẫn nộ. "Họ là cha của chúng tôi. Chúng tôi cần công lý, không phải trò cười" - một người bức xúc.

Nhà chức trách truy tố bà Akbari với 11 tội danh giết người và một tội danh mưu sát. Hiện tòa án tiếp tục lấy lời khai các bên trước khi tuyên án.

Theo luật pháp Iran, trường hợp phạm nhiều trọng tội như với "goá phụ đen" Kolsum Akbari khả năng cao sẽ đối diện án phạt tử hình – báo Telegraph đưa tin.

