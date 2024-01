Giết người sau 2 tháng vẫn nhởn nhơ: Bất ngờ với 2 kết quả giám định

Ngày 11-1, một nguồn tin cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã thông báo kết luận giám định thương tật đối với anh Hồ Phi Tuệ (SN 2003; ngụ xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) trong vụ án giết người.



Anh Hồ Phi Tuệ bị đâm trọng thương

Theo đó, căn cứ kết luận giám định bổ sung của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk, anh Tuệ có 8 vết thương với tổng tỉ lệ thương tích là 70%.

Trong khi đó, theo thông báo kết quả giám định lần 1 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin, căn cứ kết luận giám định tổn thương cơ thể - cũng của Trung tâm Pháp y tỉnh Đắk Lắk - thì tổng tỉ lệ thương tích của anh Tuệ là 54%. Như vậy, tỉ lệ thương tích sau giám định bổ sung của anh Tuệ đã tăng 16% so với lần giám định thứ nhất.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, sau hơn 2 tháng bị đâm trọng thương, thấy nhóm đối tượng gây ra vụ việc với mình vẫn nhởn nhơ, anh Tuệ làm đơn cầu cứu. Theo Tuệ, anh bị một nhóm đối tượng đâm trọng thương, lưỡi dao gãy cán nằm trong người nhưng cơ quan công an chậm xử lý.

Sau khi Báo Người Lao Động phản ánh vụ việc, tháng 9-2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cư Kuin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thế Anh (SN 1999, ngụ xã Ea Tiêu) để điều tra về hành vi giết người. Sau đó, vụ án được chuyển lên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk để điều tra theo thẩm quyền.

Anh Hồ Phi Tuệ cho rằng anh bị nhiều người tấn công chứ không riêng gì đối tượng Thế Anh. "Tôi đã cung cấp đoạn clip ghi lại cảnh bị các đối tượng đánh hội đồng cho cơ quan công an. Tôi hy vọng vụ án sẽ được làm sáng tỏ để không bỏ lọt tội phạm" - anh nói.